Gobierno “felicita” a Matthei y sus “atorrantes”: la comparó con Republicanos y sus “parásitos”
La ministra Camila Vallejo criticó el lenguaje utilizado por el comando de Evelyn Matthei, señalando irónicamente que “felicitaría por el nivel tan bajo” del debate y advirtiendo que algunos actores políticos han llegado a tratar a otros de “atorrantes” y “parásitos”.
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reaccionó a las declaraciones del jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, quien calificó al Ejecutivo como “un gobierno atorrantes”.
La ministra respondió con ironía, señalando a T13: “Felicitaría por el nivel tan bajo al que llegaron en el debate político electoral porque uno se hace una pregunta: ¿Esta es la forma de gobernar que ofrecen al país?”.
Vallejo cuestionó que este tipo de calificativos se utilicen en medio de la campaña presidencial y los comparó con expresiones provenientes del Partido Republicano: “Unos tratando a los que no son de su clase de atorrantes, otros tratando a los funcionarios públicos de parásitos. Me preocupa que este ese el nivel de debate”.
Añadió que “siempre todo tiene un límite y a veces se logran sobrepasar los límites más bajos del debate político, aquí yo creo que lo sobrepasaron”.
La ministra expresó que las discusiones deben centrarse en propuestas y políticas públicas: “Lo que uno esperaría es que se discuta en torno a las ideas, que haya debate en torno de las propuestas de país, pero no en torno a la descalificación y menos de este tipo, más allá de la connotación clasista”. En ese sentido, recalcó que el Gobierno está dispuesto a recibir críticas “siempre que sean en torno a nuestras medidas y propuestas”.
Consultada sobre si el Gobierno tiene preferencia respecto de un eventual escenario de segunda vuelta entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast, Vallejo respondió que “eso es parte de los analistas electorales”, aunque advirtió que el debate público no puede centrarse en descalificaciones personales: “Yo espero que no sea un afán por querer llamar la atención porque para eso que exista el debate de ideas”, afirmó.
Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.