Gobierno “felicita” a Matthei y sus “atorrantes”: la comparó con Republicanos y sus “parásitos”

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La ministra Camila Vallejo criticó el lenguaje utilizado por el comando de Evelyn Matthei, señalando irónicamente que “felicitaría por el nivel tan bajo” del debate y advirtiendo que algunos actores políticos han llegado a tratar a otros de “atorrantes” y “parásitos”.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reaccionó a las declaraciones del jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, quien calificó al Ejecutivo como “un gobierno atorrantes”.

La ministra respondió con ironía, señalando a T13: “Felicitaría por el nivel tan bajo al que llegaron en el debate político electoral porque uno se hace una pregunta: ¿Esta es la forma de gobernar que ofrecen al país?”.

Vallejo cuestionó que este tipo de calificativos se utilicen en medio de la campaña presidencial y los comparó con expresiones provenientes del Partido Republicano: “Unos tratando a los que no son de su clase de atorrantes, otros tratando a los funcionarios públicos de parásitos. Me preocupa que este ese el nivel de debate”.

Añadió que “siempre todo tiene un límite y a veces se logran sobrepasar los límites más bajos del debate político, aquí yo creo que lo sobrepasaron”.

La ministra expresó que las discusiones deben centrarse en propuestas y políticas públicas: “Lo que uno esperaría es que se discuta en torno a las ideas, que haya debate en torno de las propuestas de país, pero no en torno a la descalificación y menos de este tipo, más allá de la connotación clasista”. En ese sentido, recalcó que el Gobierno está dispuesto a recibir críticas “siempre que sean en torno a nuestras medidas y propuestas”.

Consultada sobre si el Gobierno tiene preferencia respecto de un eventual escenario de segunda vuelta entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast, Vallejo respondió que “eso es parte de los analistas electorales”, aunque advirtió que el debate público no puede centrarse en descalificaciones personales: “Yo espero que no sea un afán por querer llamar la atención porque para eso que exista el debate de ideas”, afirmó.

