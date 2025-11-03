Defensa de Daniel Jadue recurre a la Corte Suprema para revertir arresto domiciliario total

La defensa de Daniel Jadue presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema para revertir la decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que rechazó su solicitud de modificar la medida cautelar de arresto domiciliario total que lo mantiene recluido desde septiembre de 2024. El exalcalde de Recoleta busca volver al arresto domiciliario nocturno, medida que había logrado brevemente antes de que se restableciera la reclusión total en su domicilio.

El movimiento se enmarca en la causa Farmacias Populares, en la que el dirigente comunista enfrenta cargos por fraude al fisco, estafa, cohecho y un delito concursal.

El último revés judicial de Jadue ocurrió el 24 de octubre, cuando la Corte de San Miguel desestimó un recurso de amparo interpuesto por su abogada defensora Yessica Aguilera Arteaga, quien ahora busca que la Suprema revoque ese fallo. En su presentación, la jurista argumenta que el arresto total resulta “desproporcionado” y que no existen riesgos procesales que justifiquen mantenerlo.

En paralelo, Jadue libra una batalla política por su exclusión del proceso electoral. El 30 de octubre, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible su recurso de protección contra el Servel, cerrando casi por completo la posibilidad de reponer su candidatura a diputado por el Distrito 9, salvo una eventual revisión del Tribunal Constitucional.

Con el calendario electoral avanzando —faltan menos de dos semanas para los comicios del 16 de noviembre—, el exalcalde enfrenta un panorama doblemente adverso: judicialmente limitado por la cautelar y políticamente sin espacio para volver a la papeleta.