Vuelco en caso de parricidio: PDI detiene a cuñado en investigación por muerte de padre y sus hijos

Un vuelco inesperado marcó la investigación por la muerte del camarógrafo Eduardo Cruz Coke y sus dos hijos de 17 años, ocurrida el 18 de octubre en la comuna de La Reina. La tarde de este lunes, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al cuñado de la víctima, Jorge Ugalde Parraguez, en el marco de una causa que pasó de ser indagada como parricidio a un triple homicidio.

Ugalde fue arrestado en su domicilio de calle La Cañada, por orden de la Fiscalía Oriente. En ese terreno familiar se ubican tanto su vivienda como la de Cruz Coke, quien se desempeñaba como director de fotografía y camarógrafo de la Fundación Teletón.

El hombre, casado con una de las hermanas de la víctima, fue quien reportó en primera instancia el hallazgo del cuerpo de Cruz Coke y sus dos hijos, el pasado 18 de octubre. Según el parte policial, los menores fueron encontrados en el dormitorio principal, con signos de asfixia, mientras que el padre se hallaba en el patio con múltiples heridas cortopunzantes.

Desde el inicio, la investigación fue tratada bajo la hipótesis de un parricidio cometido por Cruz Coke. Sin embargo, familiares y cercanos al camarógrafo expresaron públicamente sus dudas sobre esa versión, apuntando a irregularidades en el sitio del suceso y contradicciones en los testimonios iniciales.

Durante las últimas semanas, la PDI realizó diversas diligencias, incluyendo revisión de cámaras de seguridad, entrevistas con vecinos y análisis pericial de los cuerpos. Fuentes del caso confirmaron que nuevos antecedentes forenses y testimoniales motivaron la detención de Ugalde.

El fiscal Francisco Lanas, quien lidera la causa, había señalado el día del crimen que no existían indicios de robo y que se trataba de “una situación de índole familiar”. Sin embargo, tras los últimos peritajes, la Fiscalía Oriente modificó la calificación jurídica del caso y ahora indaga un triple homicidio calificado.

El cuerpo de Cruz Coke aún permanece en el Servicio Médico Legal, donde se desarrollan pericias complementarias para precisar la secuencia de los hechos y las causas exactas de muerte.