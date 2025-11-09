Cuarto atentado incendiario en La Araucanía en 48 horas: siete máquinas resultaron destruidas

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra realizando diligencias tras la quema de siete maquinarias al interior de un predio particular en la comuna de Cunco, Región de La Araucanía, en lo que constituye el cuarto atentado incendiario registrado en las últimas 48 horas en la provincia de Cautín.

De acuerdo con información preliminar recabada por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (BIPE) de Temuco, junto al Laboratorio de Criminalística Regional y la Fiscalía de Flagrancia, el hecho habría ocurrido durante la madrugada de este domingo. Sujetos desconocidos ingresaron al fundo La Galicia, ubicado en la Ruta S-319 camino a Huichahue, y prendieron fuego a dos skidders y cinco excavadoras, para luego darse a la fuga.

La situación fue advertida por un trabajador del predio, quien al llegar a sus labores encontró la maquinaria calcinada e informó lo ocurrido. Tras la denuncia, el Ministerio Público instruyó la concurrencia de la PDI para desarrollar pericias y determinar la dinámica del ataque, además de identificar a los responsables.

El comisario Héctor Bravo, de la BIPE Temuco, informó que “personal de la brigada junto a peritos de la institución se encuentran realizando las diligencias investigativas”, añadiendo que entre la evidencia se encontró “lienzos alusivos a la violencia rural”.

Este nuevo atentado en Cunco se suma a otros tres ataques registrados durante los últimos días: dos el viernes en Vilcún y uno el sábado en Carahue. Los anteriores ataques fueron reivindicados por Weichan Auka Mapu (WAM).

El Gobierno ya anunció que se querellará por ley antiterrorista por los ataques ocurridos en Vilcún y Carahue. “Los últimos atentados en la Araucanía han sido especialmente graves, porque han afectado a personas inocentes, personas mapuches y sus emprendimientos. Hemos estado con los afectados en terreno y sabemos que aquí no hay reivindicación, es violencia pura que busca presionar por la libertad de personas condenadas por delitos en la región”, advirtió el seremi de Seguridad Pública, Israel Campusano.