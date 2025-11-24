“Es mi cuñado”: dos menores mueren tras accidente en San Miguel y conductor está prófugo

Dos menores de edad fallecieron esta madrugada tras un accidente de tránsito ocurrido en la comuna de San Miguel.

El accidente ocurrió pasada la medianoche en Departamental con la caletera de la Ruta 5 Sur, cuando el conductor de un Volkswagen no respetó un semáforo en rojo y fue colisionado por otro vehículo.

En el auto viajaban ocho personas: cinco adultos y tres niños. Un menor de 2 años y una adolescente de 13 fallecieron por la gravedad de las lesiones, y un niño de 11 permanece en riesgo vital en el Hospital Exequiel González Cortés.

Tras el impacto, el conductor y dos adultos huyeron sin auxiliar a las víctimas. Un testigo trasladó a los heridos a un centro asistencial, donde se confirmó el deceso de los menores.

En el interior del vehículo se encontraron latas de cerveza y testigos señalaron un fuerte olor a alcohol. Cámaras de seguridad muestran que el auto circulaba a exceso de velocidad, y que sus ocupantes ondeaban una bandera de Colo Colo, lo que lleva a presumir que venían del Estadio Monumental.

Hasta ahora no se ha logrado establecer la identidad del conductor. El fiscal Renzo Razeto indicó que “no tenemos mayor dato”, mientras que uno de los familiares heridos afirmó que el responsable prófugo es “su cuñado”. La policía mantiene operativos para ubicarlo y determinar su eventual vínculo familiar con las víctimas.