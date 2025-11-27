Tomás Jordán: Ángela Vivanco “es el centro, es el punto central” de la causa Muñeca Bielorrusa

El abogado constitucionalista Tomás Jordán afirmó que las nuevas revelaciones del caso Muñeca Bielorrusa confirman que Ángela Vivanco “es el centro, es el punto central de la causa”, dado que todos los elementos investigativos la sitúan directamente vinculada al circuito de pagos y gestiones atribuido a los conservadores de bienes raíces involucrados.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Jordán enfatiza que, a estas alturas, la exministra “no tiene una historia paralela que la pueda sacar de esa trama”, porque cada pieza encaja con el relato construido por la Fiscalía para sostener su formalización.

Según el académico, los antecedentes que se han acumulado en el proceso muestran conexiones que Vivanco no ha logrado desmentir con éxito. “Acá están todos los elementos, los nexos causales, entre el dinero producto de Belaz Movitec, la georreferenciación”, asegura, subrayando que nadie ha refutado hechos como la presencia de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos en el domicilio de la exministra el mismo día en que debía presentarse un escrito clave. A su juicio, estos episodios conforman un cuadro que la propia Vivanco no ha podido desmontar: “Me parece que la exministra está construyendo una historia que no se sostiene”.

Jordán detalla que el argumento de Vivanco —según el cual todo sería parte de una operación en su contra— resulta inconsistente frente a lo que muestra la investigación. “Ella dice que eso todo es mentira”, plantea, pero recuerda que los antecedentes dan cuenta de que su pareja, Gonzalo Migueles, fue contratada por un conservador “en el evento en que este fuera designado, que ocurrió”, que abogados vinculados a ese mismo circuito intervinieron en la causa en concurrencia con ella, y que posteriormente se habrían realizado transferencias por 45 millones de pesos a través de dos conservadores hacia su pareja. Para el abogado, estos elementos son demasiado convergentes como para atribuirlos a una simple coincidencia o a una conspiración.

El constitucionalista también cuestiona la lógica del principal punto defensivo de Vivanco: “La afirmación de que si ella hubiese recibido coimas, no hubiese ido a la oficina, no se sostiene en sí misma porque lo que le están imputando es que iba a la oficina precisamente por este vínculo ilegal y espurio entre ella y los abogados Lagos y Vargas”. En esa línea, subraya que el problema no es la negación del hecho, sino que la exministra no ofrece una explicación alternativa mínimamente plausible: “Lo que ella no tiene es un elemento que la saque de la trama”.

Para Jordán, la situación jurídica de la exministra de la Corte Suprema es crítica y se encamina a una definición pronta. Tras analizar las audiencias de los abogados Vargas y Lagos, sostiene que el rol de Vivanco aparece como determinante: “El punto medular es ella”, porque mientras Migueles operaría como “un transmisor del dinero”, la trama de la causa se estructura alrededor de las intervenciones, gestiones y decisiones asociadas directamente a Vivanco. Por eso, concluye que la formalización es inminente: “Están todos los elementos; ella es el centro, el punto central de la causa Muñeca Bielorrusa”.