Alegatos finales por caso Gustavo Gatica: Fiscalía despliega pruebas contra Claudio Crespo

El juicio por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica entró este martes en su recta final y el ambiente en el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal estuvo lejos de ser rutinario.

La Fiscalía abrió los alegatos de clausura del juicio contra el exteniente de Carabineros Claudio Crespo, apuntándolo como el autor del disparo que dejó ciego a Gustavo Gatica en 2019. La defensa, eso sí, asegura que nada de eso quedó demostrado.

El fiscal Francisco Ledezma no dio rodeos: el corazón del caso —dijo desde el tribunal— es probar que fue Crespo quien gatilló la escopeta antidisturbios cuyos perdigones impactaron de lleno en los ojos del joven psicólogo y actual diputado electo.

Para eso la Fiscalía llevó a la sala un combo de videos, peritajes balísticos, análisis de trayectorias y pruebas médicas que, según su versión, cierran el cerco sobre el exoficial.

Uno de los puntos que más recalcaron fue el uso del arma. La tesis del Ministerio Público es que Crespo disparó hacia el tercio superior de los manifestantes, pese a que Carabineros tenía instrucciones explícitas de apuntar solo a la parte baja del cuerpo. “Claramente esa fue una instrucción que no cumplió”, afirmó Ledezma.

La contraparte salió rápido a bajar el tono. El abogado Pedro Orthusteguy aseguró a la prensa que, tras escuchar a la Fiscalía, “no quedó claro” por qué Crespo sería responsable de las lesiones de Gatica. La defensa prepara su arremetida para el jueves, cuando desplegará sus propios peritajes y una tesis simple: el disparo que hirió a Gatica no salió del arma de Crespo.

Gustavo Gatica: “Esperamos que se haga justicia”

La audiencia también tuvo un componente simbólico importante. Amnistía Internacional Chile llegó para presenciar el inicio del tramo final del proceso. Su director ejecutivo, Rodrigo Bustos, dijo a Radio Universidad de Chile que este juicio “no puede terminar como tantos otros” y remarcó que la impunidad en casos de violencia estatal “solo genera más impunidad”.

Quien también habló fue el propio Gustavo Gatica, quien se prepara para su llegada al Congreso. A la salida de la audiencia, lanzó un mensaje directo: “Acá se individualizó a una persona y nosotros esperamos que se haga justicia, que haya una condena por lo que acá ocurrió. Son delitos muy graves de los que se le acusa y espero que el día 9 de enero, que es el día que se espera sentencia, se condene al culpable”.

La fiscal jefa Ximena Chong explicó que esta fue solo la primera parte de la exposición del Ministerio Público y que todavía queda por mostrar el resto de los antecedentes acumulados en la investigación. La audiencia se reanuda el 4 de diciembre, y el tribunal ya tiene fecha para el veredicto: 9 de enero de 2026.