PDG ya tiene sus diferencias: Jiles pide transparentar cifra de militantes que votaron en consulta

El Partido de la Gente (PDG) abrió este domingo un nuevo capítulo de tensiones internas luego de que, a través de una consulta digital, su militancia decidiera por un 78% votar nulo o blanco en la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre. La elección, realizada entre las 15.00 y las 18.00 horas, entregó solo el desglose porcentual entre las tres alternativas disponibles, sin revelar cuántos adherentes participaron, pese a que según el Servel la colectividad cuenta con 38 mil militantes inscritos a octubre.

La ausencia de ese dato generó inmediatas discrepancias dentro del partido. Pamela Jiles, una de las diputadas electas, llamó a entregar la cifra exacta de participación. “Sería muy importante que las personas entregaran esas cifras”, señaló, insistiendo en que “sería muy necesario que las autoridades del Partido de la Gente dieran a conocer esa información a la prensa a la brevedad”. Su demanda, sin embargo, no tuvo eco en el resto de los futuros parlamentarios de la colectividad.

El diputado electo Juan Marcelo Valenzuela defendió la decisión de no publicar el número total de sufragios. “Es completamente legítimo que el partido decida reservarse esa información, porque el PDG no busca dedicarse a ser una encuestadora pública o electoral”, afirmó. A su juicio, el compromiso del partido fue entregar solo el resultado mayoritario entre las tres opciones propuestas.

En la misma línea, Fabián Ossandón sostuvo que “lo importante es que el partido cumplió con un mecanismo para las bases activas y que se seguirá perfeccionando para que la militancia participe en las decisiones que importan”.

El presidente del PDG, Rodrigo Vattuone, también descartó entregar cifras adicionales, señalando que el proceso contó con diversos mecanismos alternativos. “Me han llamado diferentes medios de comunicación en relación a la metodología empleada. Esto es digital. Tuvimos siempre un plan A, un plan B y un plan C. Se votaba con un link a nivel nacional”, explicó. Agregó que el proceso no se limitó al domingo de la consulta: “Este es un trabajo que no fue solo este domingo, son dos semanas en que en las regiones y en las bases hubo conversaciones y reuniones para que cada uno tomara la opinión informada”.