Buscan formalizar a exadministrador municipal de Coihueco por contratos favorables a familiares

Si no recuerda el origen de esta historia, permítanos contextualizársela brevemente antes de irnos a la médula del caso. En 2023, y luego que los concejales de la comuna de Coihueco cuestionaran la contratación de algunas empresas para ejecutar obras, Contraloría emitió un informe que evidenció fallas administrativas en los procesos de ejecución y control del presupuesto municipal.

Los dardos apuntaron al administrador municipal de la época y hoy concejal, Russel Cabrera, que en su rol de alcalde subrogante tras el desafortunado accidente del entonces alcalde Carlos Chandía, autorizó licitaciones en ocho contratos para beneficio de la Sociedad Parada e Hijos Limitada y de la Constructora Espinoza SpA, por un monto de $ 422.109.895, cuyos socios serían sus familiares.

El tema nunca avanzó en demasía, pero con la llegada del nuevo alcalde Wilson Palma, esta situación tuvo un giro veloz. Y es que a principios de este año, el jefe comunal presentó una querella en contra de Cabrera ante la Fiscalía Local de Chillán por los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, negociación incompatible y tráfico de influencias. La causa es llevada en calidad de querellante por el abogado Juan Francisco Maibee, con quien pudimos conversar sobre la situación.

“Era de conocimiento popular que existían estas irregularidades en la Municipalidad de Coihueco, por lo que en conjunto con el alcalde Wilson Palma pudimos presentar todos estos antecedentes al Ministerio Público para que pudiera investigar e imputar los delitos que estamos convocando en la querella”, explicó el jurista.

La querella fue acogida y se encuentra en un proceso investigativo, aunque según informaciones emanadas del mundo judicial, su formalización sería muy probable. Cabe señalar que desde que ello ocurra, el Ministerio Público tiene dos años hasta llegar a un eventual juicio oral. Además, las empresas involucradas en el caso están mencionadas en la querella, a la cual por cierto tuvo acceso Aquí Ñuble, al igual que los funcionarios que pudieran tener responsabilidades. En ese sentido, será el Ministerio Público quien evalúe a los que serán formalizados.

¿Qué dice la otra parte?

Sin ningún problema, el directo involucrado en el tema y hoy concejal coihuecano Russel Cabrera, accedió a conversar con Aquí Ñuble para entregar su versión de los hechos. Y aquí fue gravitante el informe de Contraloría del 20 de diciembre de 2024 que analizó lo ocurrido e investigó las responsabilidades administrativas correspondientes. Y si bien el órgano fiscalizador determinó responsabilidad del otrora administrador municipal, solo aplicó la medida disciplinaria de suspensión del empleo por 30 días y una multa del 30% de sus remuneraciones, lo que no calzaría con alguna arista que raye en lo penal y solo correspondería a un error administrativo.

Cabrera explicó que en su rol de administrador municipal, pidió expresamente no participar en ninguna comisión que tuviera que ver con la adjudicación de obras a estas empresas, dado que existía conocimiento público de la relación de parentesco con los dueños de la empresa. ¿Dónde estuvo el error entonces? Según explica el propio aludido, en firmar el decreto de adjudicación, teniendo en cuenta que nadie le advirtió que no era adecuado que él mismo lo autorizara. Y para ser más precisos aún, una de las empresas involucradas (Sociedad Parada e Hijos Limitada) se ha adjudicado dos obras más bajo la actual administración municipal, dado que su trabajo cuenta con buenas evaluaciones técnicas.

“Estoy en conocimiento de esta insólita querella interpuesta por el alcalde de Coihueco en mi contra en marzo pasado, aun cuando no he recibido hasta ahora notificación judicial alguna. Es exactamente el mismo caso por el cual dicha autoridad, siendo entonces concejal, elevó una acusación ante Contraloría. Siempre he reconocido que cometí un error administrativo al no haberme abstenido de firmar los decretos que tantas veces se han mencionado, estando en calidad de alcalde subrogante el año 2021; pero este acto no generó perjuicio a las arcas municipales, ni beneficio personal alguno o para las empresas aludidas”, aseguró.

Acto seguido, Cabrera agregó que “así como confié en el trabajo acucioso de la Contraloría, que no detectó delito alguno, y que por cierto habrían tenido el deber de denunciar; también confío plenamente en la labor de la Fiscalía porque, al final, lo más importante es que este tema se esclarezca del todo, que impere la justicia y se establezca mi completa inocencia. ¿Las razones del actuar del señor Palma en mi contra? Dejo especialmente a los coihuecanos la tarea de sacar sus propias conclusiones al respecto. No es necesario indagar demasiado para encontrar la verdad”.