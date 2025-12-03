Nuevas radicalidades en Chile y Francia: expertos internacionales analizan recomposiciones políticas

El Núcleo Milenio sobre Crisis Políticas en América Latina (CRISPOL) realizará el lunes 15 de diciembre el coloquio internacional “Hacia un nuevo ciclo político. Recomposiciones partidistas en Chile y Francia”, en el Auditorio Andrés Bello del Campus República de la Universidad Andrés Bello (República 239), a partir de las 9:30 horas.

El seminario abordará las transformaciones recientes en los sistemas de partidos de ambos países, considerando cambios sociales, electorales y políticos que han redefinido la competencia partidaria y las bases tradicionales de apoyo. Los especialistas analizarán el surgimiento de “nuevas radicalidades”, las estrategias de reorganización de izquierdas y derechas, y el impacto de estos procesos en la formación de coaliciones, la disputa por el liderazgo y la estabilidad de los sistemas democráticos.

Entre los expositores invitados destacan Frédéric Sawicki (Universidad de Paris 1 – Panthéon Sorbonne), codirector del proyecto Ecos-Anid “Recomposiciones partidistas y nuevas radicalidades: Perspectivas cruzadas entre Chile y Francia”; Rémi Lefebvre (Universidad de Lille) y Florence Haegel (Sciences Po). El evento se enmarca en el programa Ecos-Anid y cuenta con el auspicio del Núcleo Milenio CRISPOL.

Entrada liberada previa inscripción en este enlace.