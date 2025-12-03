Publicidad
Nuevas radicalidades en Chile y Francia: expertos internacionales analizan recomposiciones políticas PAÍS Foto: AgenciaUNO

Nuevas radicalidades en Chile y Francia: expertos internacionales analizan recomposiciones políticas

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Expertos de ambos países se reunirán para analizar cómo las transformaciones sociales y políticas están moviendo los cimientos de los partidos y redefiniendo la competencia electoral.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El análisis se centrará en cómo los cambios sociales, electorales y políticos han redefinido la competencia y las bases tradicionales de apoyo partidario, destacando el surgimiento de nuevas radicalidades y su impacto en el realineamiento político. Entre los expositores confirmados se cuentan Frédéric Sawicki (Universidad de Paris 1 – Panthéon Sorbonne), codirector del proyecto Ecos-Anid sobre recomposiciones partidistas; Rémi Lefebvre (Universidad de Lille) y Florence Haegel (Sciences Po).
Desarrollado por El Mostrador

El Núcleo Milenio sobre Crisis Políticas en América Latina (CRISPOL) realizará el lunes 15 de diciembre el coloquio internacional “Hacia un nuevo ciclo político. Recomposiciones partidistas en Chile y Francia”, en el Auditorio Andrés Bello del Campus República de la Universidad Andrés Bello (República 239), a partir de las 9:30 horas.

El seminario abordará las transformaciones recientes en los sistemas de partidos de ambos países, considerando cambios sociales, electorales y políticos que han redefinido la competencia partidaria y las bases tradicionales de apoyo. Los especialistas analizarán el surgimiento de “nuevas radicalidades”, las estrategias de reorganización de izquierdas y derechas, y el impacto de estos procesos en la formación de coaliciones, la disputa por el liderazgo y la estabilidad de los sistemas democráticos.

Entre los expositores invitados destacan Frédéric Sawicki (Universidad de Paris 1 – Panthéon Sorbonne), codirector del proyecto Ecos-Anid “Recomposiciones partidistas y nuevas radicalidades: Perspectivas cruzadas entre Chile y Francia”; Rémi Lefebvre (Universidad de Lille) y Florence Haegel (Sciences Po). El evento se enmarca en el programa Ecos-Anid y cuenta con el auspicio del Núcleo Milenio CRISPOL.

Entrada liberada previa inscripción en este enlace.

También te puede interesar:
Los desafíos democráticos que dejan estas elecciones
Los desafíos democráticos que dejan estas elecciones
El colchón de votos de Demócratas se decanta por Kast: “El país eligió un rumbo”
El colchón de votos de Demócratas se decanta por Kast: “El país eligió un rumbo”
Sven von Storch: hombre clave de la ultraderecha alemana y del trumpismo se la juega por Kaiser
Sven von Storch: hombre clave de la ultraderecha alemana y del trumpismo se la juega por Kaiser
Ignacio Walker: “Está lleno de huellas digitales de cómo Kast comulga con ideas de la ultraderecha”
Ignacio Walker: “Está lleno de huellas digitales de cómo Kast comulga con ideas de la ultraderecha”
Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad