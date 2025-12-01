El colchón de votos de Demócratas se decanta por Kast: “El país eligió un rumbo”

Demócratas formalizó este lunes su respaldo al candidato presidencial, José Antonio Kast para la segunda vuelta presidencial, tras una reunión en el comando del candidato republicano.

La presidenta de la colectividad, Ximena Rincón, explicó que la decisión fue tomada después de una “larga reflexión” motivada por lo que consideraron el mensaje ciudadano expresado en la primera vuelta. “El país eligió un rumbo, y ese rumbo claramente no es la continuidad de un mal gobierno”, sostuvo, subrayando que, a diferencia del Partido de la Gente, que llamó a votar nulo o blanco, su partido optó por una postura explícita y coherente con su evaluación del escenario político y programático.

En la reunión, la directiva planteó a Kast temas que consideran esenciales, como la emergencia sanitaria, la situación migratoria y la propuesta de segregación carcelaria, iniciativas en las que —según Rincón— encontraron más coincidencias que diferencias.

“Cuando hablábamos de las cárceles, le explicamos que hace casi tres años tenemos un proyecto en materia migratoria y hace más de un año uno de segregación carcelaria”, señaló, afirmando que varios de estos enfoques fueron recogidos por el candidato.

Añadió que no pueden “repetir errores del pasado” y recordó que, aunque en la elección anterior decidió no marcar su voto, hoy Demócratas optó por un respaldo explícito, convencidos de que existe un único objetivo común: “recuperar el país”.

Se sumó Jorge Tarud

El encuentro también contó con la presencia de Jorge Tarud, quien justificó su apoyo a Kast aludiendo al complejo escenario actual. “Soy de formación un socialdemócrata y lo seré hasta el último de mis días. Hoy día el país vive una situación extraordinariamente difícil”, afirmó.

Subrayó que, aunque mantuvieron diferencias durante los 16 años en que coincidieron en la Cámara, estas deben quedar atrás ante las urgencias del momento. “Tenemos que ponerle el hombro por Chile, por el país, porque tenemos que sacarlo adelante”, afirmó el exembajador, destacando que la definición de Demócratas responde no a alineamientos ideológicos, sino a la convicción de que su aporte debe centrarse en estabilidad, gobernabilidad y una agenda común con el candidato republicano.