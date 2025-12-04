Kast arremete contra Presidente Boric y acusa desconexión tras frase “Chile no se cae a pedazos”

El intercambio entre La Moneda y José Antonio Kast volvió a escalar luego de que el Presidente Gabriel Boric reiterara, en el encuentro anual de la Sofofa, que “Chile no se cae a pedazos”, una frase que ha usado para enfrentar el diagnóstico del líder republicano. El Mandatario llamó a “no caer en el catastrofismo ni en profecías autocumplidas”, defendió el desempeño del Gobierno y sostuvo que Chile vive un momento desafiante pero no crítico.

Kast reaccionó este jueves con un mensaje dirigido a sus adherentes y al electorado indeciso. “El Presidente lamentablemente está desconectado de la realidad del país”, afirmó, cuestionando decisiones recientes del Gobierno en materia de emergencias, seguridad y reconstrucción. En su crítica, aseguró que, mientras el norte enfrenta una situación “gravísima”, Boric se mantuvo en actividades en el sur, y añadió que no ha regresado a Viña del Mar tras las últimas tragedias para acompañar a las familias afectadas.

El candidato señaló además que el Ministerio de Vivienda “no ha sido capaz de devolver la esperanza” a damnificados y comités de allegados, pese a contar con recursos. Cuestionó también el manejo del Gobierno respecto de la llamada “tómbola” escolar y los tiempos de espera de familias que llevan una década en procesos habitacionales, apuntando a que el Ejecutivo estaría priorizando expropiaciones ligadas a terrenos usurpados.

En su réplica, Kast subrayó que la sensación de deterioro institucional y social se refleja, a su juicio, en áreas como salud —mencionando que “40 mil personas mueren cada año sin atención oportuna”— y en el desempleo, que cifró en “un millón de personas”. También criticó a Boric por, según dijo, haber prometido fin al “amiguismo” y mantener “apitutados”, y por utilizar una cadena nacional “para hablar de un candidato” en vez de enfocarse en el Presupuesto.

El abanderado republicano sostuvo que la ciudadanía “ya expresó su malestar” en la última elección y planteó la disputa del 14 de diciembre como una elección entre “el Chile que ve Gabriel Boric, representado por Jeannette Jara”, y la alternativa de “cambio real” que —según él— encarna su sector. El cruce confirma que seguridad, gestión económica y manejo de crisis seguirán dominando la recta final de la campaña presidencial.