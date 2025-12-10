Victor Ramos por críticas de Kast: el Gobierno “no está preocupado de lo que diga algún candidato”

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, respondió a los emplazamientos del candidato José Antonio Kast en el último debate presidencial sobre las acciones que el Ejecutivo debería implementar en el norte debido a las migraciones, como un corredor humanitario y endurecer la expulsión.

Kast en el debate criticó la ausencia del Presidente Gabriel Boric en la zona norte hace más de dos semanas, cuando se registró un leve aumento en la congestión de migrantes en la frontera de Chile con Perú debido a la presencia de militares peruanos. Sobre esto, el candidato dijo sobre el mandatario que, en vez de viajar al norte, “se fue al sur, bien lejos de la frontera norte”.

Sobre los dichos de Kast, Ramos indicó que el Gobierno “no está preocupado de lo que diga algún candidato en particular”. Además, respaldó las estrategias que ha adoptado el Gobierno para enfrentar los problemas en la frontera norte y afirmó que la política migratoria no se trabaja “con deseos, con intenciones ni con improvisación”.

Por lo mismo, señaló que las medidas del Gobierno se han enfocado en la gestión, como el fortalecimiento institucional y en el despliegue en la frontera. Recordó que una de las estrategias ha sido la implementación del Decreto 78, el cual permite la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona desde febrero del 2023. Además de un Sistema Integrado de Fronteras que refuerza el control fronterizo con tecnologías avanzadas.

Ramos también recordó que se han modernizado complejos fronterizos y que hoy Chacalluta, Colchane y Chungará funcionan las 24 horas de la semana, algo que impulsó este Gobierno. Según mediciones de la PDI y el análisis del Ministerio del Interior, esto ha provocado una disminución del 148% en el ingreso irregular.

Finalmente, sobre la propuesta de Kast de generar un corredor humanitario, Ramos indicó que “las fronteras y la migración se abordan con trabajo serio y muchas veces silencioso” y, por lo mismo, aseveró que la seguridad en la zona no se materializa con deseos, sino con políticas. Por lo mismo, señaló que los resultados del trabajo que ha realizado este Gobierno “van a envejecer bien y serán valorados por la ciudadanía”.