Kast centra narrativa en Gobierno de Boric vs. cambio y asegura derechos sociales en recta final

En la recta final hacia la segunda vuelta, el candidato opositor José Antonio Kast logró mostrar en el debate de Anatel “el diseño que quería”: un relato centrado en el eje “Gobierno de Boric versus un cambio radical”. Pudo clarificar su postura sobre derechos sociales adquiridos y –reconocen en su entorno– se enredó en uno de los temas que más le acomoda: las expulsiones y las políticas migratorias.

Esa es la principal coincidencia en los análisis del comando y de los partidos que lo apoyan, tras su desempeño en el debate frente a la abanderada oficialista, Jeannette Jara, el que evalúan como su mejor participación televisiva.

“Pudo responder al acoso de Jara, logró llevarla a su narrativa central que era Gobierno y antigobierno. Pudo derribar los cuestionamientos de que iba a quitar los derechos adquiridos de la gente, que era parte de la narrativa de la izquierda, lo que es muy bueno. Sin embargo, mostró un manejo desigual en temas tácticos sensibles, como la migración, y los derechos humanos con indultos y Krassnoff, había que eludirlo”, señala una fuente cercana al candidato.

La evaluación en el sector republicano es positiva. Consideran que el desempeño de Kast en el encuentro televisivo, realizado a solo cinco días de los comicios, indica que su principal objetivo –vincular a su oponente con el actual Gobierno– fue alcanzado, lo que le permitió sobreponerse al debate pese a ciertos tropiezos.

Triunfo estratégico del eje “Gobierno-antigobierno”

La estrategia clave de Kast consistió en vincular a Jara con el Gobierno de Gabriel Boric, algo que en su sector consideran el mayor éxito del candidato durante el encuentro. Ese enfoque le permitió instalar un mantra que terminó dominando la dinámica del debate. “Es un concepto clásico: ella es más de lo mismo, y lo mismo no ha sido satisfactorio, por lo tanto, necesitamos un cambio que soy yo”, explican en su sector.

Sin embargo, en Chile Vamos surgieron voces críticas respecto del resultado y de los métodos utilizados por Kast. “Fue un debate de muy baja calidad, no sé cuántos terminaron de verlo. Puras descalificaciones entre ambos, sin mostrar muchas ideas”, comenta una líder del partido. Aun así, reconocen que Kast salió ganador al aclarar que los derechos sociales no se tocan, lo que fue considerado su principal mensaje.

La estrategia de convertir a Jara en la continuadora del Gobierno obligó a la candidata a centrarse en la defensa de la gestión de Boric, reduciendo su margen para presentar propuestas programáticas capaces de atraer a otros votantes. Según analistas del Partido Republicano, la abanderada oficialista perdió la oportunidad de acercarse a un electorado más amplio al quedar atrapada en el eje ideológico planteado por la oposición.

Clarificación de derechos sociales adquiridos

En el comando de Kast existía preocupación por la arremetida de Jara respecto de la supuesta eliminación de beneficios sociales, uno de los puntos en los que el candidato se entrenó con mayor intensidad junto a su equipo de comunicaciones.

La respuesta de Kast a las críticas de Jara fue evaluada como efectiva, incluso en sectores del oficialismo. “Kast despejó de forma convincente que no tocaría los derechos sociales adquiridos, neutralizando uno de los principales problemas de su candidatura”, afirma un republicano.

Enredo en expulsiones y migración

A pesar de que el tema migratorio es un pilar en la agenda de Kast, resultó ser uno de sus puntos débiles en el debate. La confusión surgió cuando Jara le preguntó sobre la aplicación de diversas medidas migratorias, como expulsar en chárteres o negar beneficios sociales a quienes acuden al Estado. Kast respondió “todas las anteriores”, lo que –sostienen en el sector– generó una sensación de ambivalencia e imprecisión.

“Las expulsiones van. Pero hay que comenzar a manejar las expectativas, ya que con medidas de expulsión solamente no basta para el problema, hay que desincentivar que permanezcan en Chile, porque es caro expulsarlos y es mejor que muchos salgan por su cuenta. Una forma de hacerlo es invitándolos, o quitando todos los beneficios y servicios que deseen ocupar, como en Estados Unidos”, dice un republicano.

Pese a que Kast logró su objetivo principal de convertir la contienda en un plebiscito sobre el Gobierno actual, este enfoque dejó insatisfechos a quienes aún no tienen definido su voto. La dinámica del debate sugiere que, aunque Kast logró imponer su narrativa, la falta de propuestas concretas y la confusión en temas clave podrían afectar su capacidad para atraer a los indecisos en los días previos a la elección.

La capacidad de Kast para mantener el eje “Gobierno versus antigobierno” será crucial en la recta final hacia el balotaje, mientras que Jara deberá replantear su estrategia para recuperar terreno y presentar propuestas que resuenen con el electorado. Todo esto ocurre mientras en el comando apuntan a lograr una diferencia de 11 puntos sobre Jara en la segunda vuelta del domingo.