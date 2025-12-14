Kaiser advierte a Kast: si republicanos profundiza “el tema woke, claro que vamos a decir que no”

Camino a su local de votación, el excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió a la relación de su colectividad con el Partido Republicano y a los eventuales escenarios políticos si José Antonio Kast llega a La Moneda.

Consultado por la convivencia entre ambas fuerzas políticas, Kaiser señaló que existen vínculos personales y políticos previos. “Tenemos una relación de amistad con mucha gente en el Partido Republicano”, afirmó en conversación con CHV Noticias, agregando que desde su sector esperan que ese vínculo se traduzca en un trabajo conjunto. “Esperamos tener una relación productiva”, sostuvo.

No obstante, el exaspirante a la Presidencia marcó límites claros respecto de una eventual agenda gubernamental. Kaiser advirtió que el Partido Nacional Libertario no respaldará iniciativas que, a su juicio, profundicen lo que denomina la agenda “woke”. En ese sentido, puso como ejemplo programas impulsados en el ámbito de género y diversidad, como el Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG).

“Si en un eventual gobierno de Kast se avanzara, por ejemplo, en programas como el PAIG, seríamos oposición”, afirmó, aunque precisó que no cree que aquello ocurra, ya que —según dijo— va en contra de las bases programáticas del Partido Republicano.

Finalmente, Kaiser fue enfático en advertir que su colectividad no dudará en desmarcarse si considera que se cruza esa línea en el debate legislativo. “Si va a profundizar el tema woke, claro que vamos a decir que no”, advirtió, apuntando directamente a la discusión parlamentaria que podría darse en un próximo período político.