Presidente Boric comienza a despedirse de los chilenos: “Estoy orgulloso de lo que hemos hecho”

El Presidente de la República, Gabriel Boric, asistió este domingo a sufragar en su local de votación en Punta Arenas, en lo que constituye la última vez que ejerce este derecho en su calidad de Mandatario. En la instancia, realizó un llamado a la ciudadanía a participar del proceso electoral y relevó el valor de la democracia.

“Quiero realizar un llamado a la ciudadanía, a ser parte de la elección democrática que decidirá en parte el futuro del país en los próximos cuatro años”, señaló Boric, agregando que “la democracia se cuida todos los días, pero es en estos momentos en que todos los ciudadanos nos volvemos iguales y nuestra decisión vale lo mismo para decidir el destino de nuestra nación”.

El Jefe de Estado destacó además la solidez del sistema electoral chileno y el rol de las instituciones que participan del proceso. “En nuestro país tenemos un sistema electoral que es un ejemplo y orgullo, por su confiabilidad, rapidez en entrega de resultados y transparencia. Nadie pone en duda los resultados en las elecciones en Chile”, afirmó, junto con agradecer al Servicio Electoral, a los vocales de mesa, apoderados, Carabineros y Fuerzas Armadas.

Boric recalcó el carácter simbólico de la jornada, al tratarse de su última votación como Presidente. “Hoy, por última vez como Presidente, he ejercido mi derecho a voto. Una oportunidad para recalcar que este derecho y deber no debemos darlo nunca por sentado. Debemos protegerlo, respetarlo y honrarlo”, sostuvo, subrayando que la decisión electoral “incide en el destino compartido de nuestra Patria”.

En relación con el resultado de la elección, el Mandatario aseguró que respetará plenamente la voluntad ciudadana. “Yo le aseguro a ambos candidatos que quien sea el ganador va a contar con todo el respeto de la institucionalidad chilena”, indicó, precisando que una vez conocidos los resultados llamará tanto al ganador como al perdedor, y que recibirá al próximo Presidente en La Moneda para iniciar el proceso de traspaso.

Finalmente, Boric enfatizó que su administración continuará ejerciendo sus funciones hasta el término del mandato. “Estoy orgulloso de lo que hemos hecho en este gobierno”, afirmó, añadiendo que “acá se gobierna hasta el último día. Hasta el 11 de marzo, y tenemos mucha pega por delante, en conjunto con el Parlamento, pero también de gestión”.