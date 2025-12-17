Organizaciones y académicos piden a Boric un proceso urgente de regularización migratoria

En el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, más de 40 organizaciones de la sociedad civil, junto a académicas, académicos y personas migrantes y nacionales, solicitaron formalmente al Presidente Gabriel Boric la implementación de un proceso de regularización migratoria urgente. La petición quedó plasmada en una carta que será entregada en La Moneda este 18 de diciembre y que cuenta con más de cuatro mil firmas de respaldo.

El documento apela directamente a los compromisos adquiridos por el actual gobierno en materia migratoria y plantea la necesidad de restituir derechos, fortalecer la cohesión social y dar continuidad a las expectativas generadas por políticas públicas impulsadas durante esta administración. En particular, las organizaciones recuerdan el proceso de Empadronamiento Biométrico de Personas Migrantes, impulsado de manera voluntaria por el Ejecutivo, que generó —afirman— una expectativa fundada de avanzar hacia una regularización acotada que hasta ahora no ha tenido continuidad.

Según señalan las y los firmantes, existe un deber ético y político de abordar esta situación, considerando que fue el propio gobierno el que estudió la posibilidad de que dicho empadronamiento derivara en un proceso de regularización. A su juicio, no avanzar en esa dirección ha dejado a miles de personas en una situación de incertidumbre jurídica y vulnerabilidad social.

La carta subraya que la evidencia internacional demuestra que la regularización migratoria no solo es una medida coherente con los estándares de derechos humanos, sino también una política pública eficaz. Entre sus beneficios, destacan una mejor gestión del Estado, el fortalecimiento del trabajo municipal, aportes a la economía formal y una contribución concreta a sociedades más seguras, cohesionadas e integradas.

“El clima actual ha ido tensando relaciones cotidianas de colaboración y solidaridad entre personas migrantes y nacionales, poniendo en jaque la cohesión social”, advierte el texto. Las organizaciones alertan que las personas migrantes en Chile atraviesan uno de los momentos más adversos de las últimas décadas, marcado por expresiones crecientes de xenofobia, aporofobia, racismo y criminalización, fenómenos que impactan directamente en la convivencia democrática y en la vida comunitaria de los territorios.

En ese contexto, el documento recuerda que el Día Internacional de las Personas Migrantes, establecido por Naciones Unidas, busca visibilizar tanto las contribuciones de las personas migrantes a las sociedades de acogida como los desafíos y vulneraciones que enfrentan. Para las organizaciones firmantes, avanzar en una regularización migratoria es una señal clave para recomponer confianzas y enfrentar los discursos polarizantes que han ganado espacio en el debate público.

“Solicitamos con expectativa, amabilidad y firmeza la regularización de la esperanza”, concluye la carta dirigida al Presidente Boric, en una apelación directa a la sensibilidad del Mandatario frente a una problemática que afecta a miles de personas que viven, trabajan y aportan diariamente al país.

Entre las organizaciones que respaldan la iniciativa se encuentran Organización Migrantas, Colectivo Sin Fronteras, Amnistía Internacional Chile, Fundación Avina, la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, el Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile, la Red de Periodistas Migrantes, además de académicas y académicos de universidades como la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Diego Portales, la UMAG y la UTA, entre otras.