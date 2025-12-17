Presidente Boric anuncia reforma constitucional a Gendarmería por casos de corrupción

El Presidente Gabriel Boric anunció el envío al Congreso de una profunda reforma a Gendarmería de Chile, que busca trasladar la institución desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad, a raíz de la vinculación de 44 funcionarios con casos de corrupción. Dada la urgencia de la iniciativa, el mandatario solicitó el apoyo del Presidente electo, José Antonio Kast.

El Mandatario decidió enviar la reforma luego del masivo operativo Operación Apocalipsis, el cual desbarató una red de corrupción dentro de dos cárceles que dejó a más de 60 personas detenidas, entre ellos a 44 funcionarios de Gendarmería del Penal Santiago 1.

Los funcionarios de Gendarmería están vinculados a una red de venta de favores y de corrupción. Se calculó el monto y se estiman más de 6.300 millones en tres años.

El Presidente Gabriel Boric dijo que el operativo, que se desplegó en siete regiones del país, fue un “golpe inédito al crimen organizado”. “Este tipo de golpes al narcotráfico y al crimen organizado son de largo aliento, no permiten atajos y requieren un trabajo coordinado, serio y responsable en el tiempo”, indicó el Presidente sobre el trabajo que ha incentivado el Gobierno en conjunto con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía y las policías desde 2023.

El Mandatario manifestó que la participación de funcionarios de Gendarmería en estos delitos es “inaceptable y repulsiva”. Por lo mismo, anunció la reforma que separa las funciones que están a cargo de Gendarmería, que son la seguridad pública y la reinserción social.

El cambio sería que Gendarmería y su labor en la seguridad pública quedarían bajo la administración del Ministerio de Seguridad Pública. Por otro lado, la reinserción social seguiría bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia, pero a cargo de una nueva institución especializada.

“Esta situación nos obliga a hacer un cambio institucional. He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de la Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social”, declaró el Presidente Boric.

Sobre esta decisión, que es apoyada por algunos y por otros es rechazada, el mandatario indicó que “este es un cambio institucional que se ha querido hacer por mucho tiempo y no se ha logrado. Esperamos que cuente con apoyo transversal, porque el combate al crimen organizado no admite diferencias políticas”.

Coordinación entre el Presidente Boric y José Antonio Kast

El mandatario informó que, al tratarse de un tema que necesita continuidad, conversó con el Presidente electo José Antonio Kast para que en su futuro gobierno apoyara la reforma en el Congreso.

“Algo de esto adelantamos con el presidente electo ayer y vamos a conversar más en detalle porque espero que esta reforma cuente con apoyo transversal de todo el espectro político, porque el combate al crimen organizado, al cual no le vamos a dar tregua, es un deber de Chile y en esto no tiene que haber diferencias políticas”, detalló el Presidente Boric.

Rechazo de gremio de Gendarmería

Mediante una declaración pública, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) manifestó su “más profundo repudio y rechazo” al anuncio del mandatario. Señalaron que dicha medida demuestra “desconocimiento de la realidad del sistema penitenciario, de sus complejidades y de los riesgos permanentes que enfrentan a diario sus funcionarios y funcionarias, tanto uniformados como no uniformados”.

Desde la Anfup afirman que la decisión no se gestiona con conversaciones previas con los trabajadores penitenciarios.

Sobre los 44 funcionarios ligados a delitos de corrupción y venta de favores, el gremio no ha emitido comentarios.

Finalmente, indicaron que es relevante el rol de Gendarmería con respecto a la reinserción social y a la seguridad pública y que esta modificación no puede ser solamente administrativa o jurídica, sino que debe hacerse bilateralmente a través del diálogo con todos los involucrados.