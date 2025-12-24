Ministro Elizalde y caos financiero detectado por Contraloría: empezó en el gobierno de Piñera

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió al informe de la Contraloría General de la República que detectó desorden financiero y falta de evidencia suficiente para validar los estados contables de 73 entidades públicas entre 2020 y 2024.

El jefe de gabinete fue enfático en precisar el marco temporal del documento. “Es necesario precisar que estamos hablando de un informe de la Contraloría que comprende el periodo que se inicia el año 2020, antes de que asumiera el nuevo gobierno”, señaló, recordando que en ese momento el Presidente era Sebastián Piñera.

Elizalde indicó que el Ejecutivo aún espera acceder al detalle del informe para evaluar medidas. “Cuando se tenga a la vista el detalle, nos pronunciaremos al respecto”, afirmó, subrayando que el análisis permitirá determinar “si se trata de procedimientos que tienen que ser corregidos u otro tipo de sugerencias o recomendaciones que la propia Contraloría pueda realizar”.

El ministro agregó que, una vez revisados los antecedentes específicos, el Gobierno deberá verificar qué procesos ya fueron ajustados y cuáles aún requieren corrección, insistiendo en la importancia de resguardar el buen uso de los recursos públicos.

“Hay que ver qué procedimientos eventualmente han sido corregidos o cuáles deben ser corregidos para la correcta administración de los recursos públicos”, dijo.