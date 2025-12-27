Republicanos prometen “severas consecuencias” tras llamado del PC a volver a movilizaciones

El Partido Republicano rechazó el llamado del Partido Comunista de Chile (PC) a movilizarse a partir del próxima 11 de marzo en defensa de los intereses populares.

Tras su último Comité Central, el PC dejó por escrito una definición clara: frente al gobierno entrante de José Antonio Kast, el PC quiere volver a las calles.

Movilización social, trabajo de masas sostenido y fechas simbólicas —como el 8 de marzo y el 1 de mayo— aparecen como ejes de una estrategia opositora que busca recuperar protagonismo territorial y social.

Rechazo de republicanos

Estos postulados fueron transversalmente rechazados, tanto por la oposición e incluso por representantes del oficialismo.

Incluso desde el Partido Republicano señalaron que son “llamados encubiertos a desafiar la democracia” y prometieron “severas consecuencias”.

Ante la posible “vuelta a las calles”, según consigna este sábado El Mercurio, en el Partido Republicano advierten que tendrán “mano dura” con quienes se manifiesten sin cumplir la ley.

Eso se traduce en que toda acción al margen de la ley “tendrá severas consecuencias, tal como se planteó en campaña”, explicó el presidente de la colectividad, Arturo Squella.

“Las responsabilidades las tendrán los que tiran piedras o incendien calles, pero también, y en mayor magnitud, los que desde una oficina o sed política articulen el caos”, agregó el presidente del partido opositor.

“Actuar con toda la fuerza del Estado no es solo un mandato constitucional, sino una demanda ciudadana constatada explícitamente en las urnas recientemente, por lo que invitaría a pensar dos veces al PC el tipo de oposición que quieren ser”, sostuvo el senador electo.

Agregó que “más que irresponsable, el llamado del PC es temerario. Creo que no están leyendo bien el valor que los chilenos le asignan a la paz, el orden y al respeto entre todos. El mismo pueblo de Chile, particularmente en las zonas más populares, esos que ellos querían representar, son los que exigirán con mayor fuerza”.

Vuelta al “orden”

En esa línea, el diputado del Partido Republicano, Stephen Schubert, dijo que “cuando los chilenos votaron por José Antonio Kast, votaron por volver al orden, por la aplicación de la ley, por el Estado de Derecho.

“Por lo tanto, es eso lo que la ciudadanía espera respecto a eventuales disturbios o actos políticos que deriven en violencia. Es el respaldo que tiene José Antonio Kast respecto a esta materia. Es precisamente eso lo que él le ofrece. Y es eso lo que los chilenos van a recibir”, añadió.

Y agregó que “las personas que se manifiesten van a tener que hacerlo de forma pacífica. Creo que cualquier otro tipo de manifestación, de llamado, de convocatoria, no va a tener destino, porque va a ser enfrentado por la aplicación de la ley”.

En el Partido Republicano además advierten que quienes pertenezcan a la futura oposición y no se pronuncien sobre la “validación de la violencia” inevitablemente lo interpretarán como que “avalan o simpatizan con la idea y eso les pasará la cuenta”.

Dichos de Kast

La vuelta a las manifestaciones y su capacidad de gobernabilidad fueron un tema constantemente abordado por Kast durante la campaña.

Por ejemplo, en septiembre pasado, el líder republicano se refirió a esta materia en el ciclo de seminarios periodísticos, en septiembre pasado, el líder republicano se refirió a esta materia en el ciclo de seminarios presidenciales 2025 en la UC “Propuesta para Chile 2026-2030”, que organizó CLAPES-UC.

En ese entonces, el tema era comentado, ya que el excandidato presidencial Eduardo Artés, había señalado en Radio Pauta que “nosotros, la izquierda, no lo vamos a dejar (gobernar), sacamos a Pinochet y no va a durar nada un gobierno con Kast”.

Ante aquellos dichos, Kast respondió que “no tengo problemas en que se manifieste, pero la calle que se tome se va a ir preso, si es que no tiene autorización de la gobernación”.

“El día que arroje una piedra o lance una molotov, le van a caer todo el peso de la ley encima”.

El líder republicano también se refirió al asunto durante su visita a Buenos Aires, donde se reunió con el presidente argentino, Javier Milei, y dijo que “no tenemos ningún problema con las manifestaciones, en la medida en que sean tranquilas y sin destrucción de los bienes públicos”.

Comentarios de gobierno

Por parte del gobierno también se refirieron al tema a través del ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

“Los ciudadanos y ciudadanas tienen el legítimo derecho a manifestarse, pero siempre eso debe ser pacíficamente, y lo más importante es que la democracia finalmente la construimos entre todos y todas”.

“En democracia existe la libertad de expresión, las personas pueden manifestarse, pero tienen que hacerlo siempre pacíficamente, así que yo creo que es muy importante tener a la vista esos criterios”, sostuvo Elizalde.

Advertencia de Juan Andrés Lagos

En tanto, el periodista Juan Andrés Lagos, miembro de la dirección del PC, advirtió contra eventuales abusos en el futuro gobierno.

El miembro de la dirección del PC concedió una entrevista a la radio Nuevo Mundo.

Entre otras varias reflexiones, Lagos contó que “a mucha gente que votó a Kast no le gusta el griterío, no le gusta que abusen, no le gusta la prepotencia. Si en Chile a la gente eso ya la tiene cabreada, el autoritarismo verticalista, el maltrato nos ha pasado en Chile, nosotros vivimos una dictadura”.

“Estaba conversando con unos amigos y tomé un taxi y comenzamos a conversar con el chofer, y éramos más o menos de la misma edad. Entonces, él decía, ‘se recuerda que había un tiempo en que aquí no nos podíamos juntar tres personas porque caíamos en sospecha’. Sí, ese era el Chile de la dictadura, el Chile de las desapariciones, las ejecuciones, y de que si se juntaban tres personas en la calle, se les acercaba un paco, un milico, y bajo sospecha hasta los podían meter presos los tres por estar los tres, nada más que por eso”.

Lagos también anticipó que “en Chile, de los noventa en adelante, siguieron existiendo desigualdades, fragmentaciones, eso no se ha superado”.

“Ha habido cosas que han mejorado ciertamente, pero hay cosas que no se han superado, entre ellas esta prepotencia y este abuso, que yo creo que la ciudadanía la tiene muy recontra cansada. Entonces, si van a empezar el gritoneo y van a empezar en el propio gobierno a través de sus vocerías, a través de sus sectores, a empujar con esto, yo siento que va a haber un descontento muy fuerte, porque esta ciudadanía que votó por Kast lo hizo pensando que va a enfrentar estos descontentos, le creyó”.