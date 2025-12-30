Camilo Herrera, de Corporación 3xi: la gente no percibe que el Estado “esté resolviendo problemas”

El debate sobre el rol del Estado vuelve a instalarse con fuerza en Chile. Así lo reflejan los resultados del último estudio realizado por la Corporación 3xi junto a Balloon Latam, que muestran que la ciudadanía asocia el desarrollo principalmente a urgencias inmediatas como empleo, economía, seguridad y salud; mientras que los desafíos colectivos aparecen recién al proyectar el país a 5 o 20 años.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el director ejecutivo de 3xi, Camilo Herrera, sostuvo que la discusión no pasa por el tamaño del aparato estatal, sino por su efectividad. “El problema del Estado es que yo veo que nos gastamos un montón de plata y la gente no tiene la percepción de que el Estado esté resolviendo problemas. Eso es el tema relevante”, afirmó.

Herrera precisó que los ciudadanos no necesariamente piden reducir el Estado, sino que funcione. “Lo que observa la ciudadanía es un Estado que a veces parece estar capturado por sectores políticos o parece ser ineficiente, que no me da los servicios que yo espero obtener, me responde tarde, se demora”, indicó.

El estudio también muestra una fuerte mirada de corto plazo instalada en la sociedad chilena. Para Herrera, esto está directamente vinculado a la dificultad de la política para convocar: “Parte del problema de que no hayan visiones de largo plazo, que no hayan sueños país, es que la política no logra convocar”.

El director de 3xi señaló que cuando la ciudadanía percibe mejoras concretas, la respuesta es distinta. Puso como ejemplo el transporte público de la capital: “Hace nada teníamos un Transantiago con muy mala evaluación. Hoy, con buses eléctricos, mejor infraestructura y servicios más modernos, la percepción mejora porque la gente nota diferencias”.

Herrera añadió que, si esa lógica se replicara en áreas críticas, el efecto sería distinto: “Si viéramos que en salud las listas de espera disminuyen poco a poco, que hay innovaciones, que la colaboración público-privada funciona; si viéramos que la educación mejora sistemáticamente, la gente tiene paciencia”.