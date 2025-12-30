Carro navideño municipal dejó sin Viejito Pascuero a niños de Villa Frontera y del valle de Lluta

Cientos de niños de los sectores de Villa Frontera y del valle de Lluta quedaron esperando el carro navideño comprometido por la Municipalidad de Arica, el cual, pese a las reiteradas excusas entregadas por los organizadores, nunca llegó el viernes pasado.

La situación provocó enojo y desilusión en ambos lugares, debido a que personal de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) del municipio mantuvo, hasta última hora, la ilusión de que la llamada actividad «La magia de la Navidad en los valles de Arica» se realizaría con la llegada del Viejo Pascuero colmado de regalos y bolsas de dulces en tres puntos de estos villorrios de la comuna.

El incumplimiento en el programa evidenció la falta de prolijidad del municipio en la organización de este evento, que recorrería también los valles de Azapa, Acha, Cerro Sombrero, Chaca y Vítor en días posteriores, para entregar los obsequios adquiridos con fondos municipales a los niños y niñas que viven en esos sectores.

Desde la Municipalidad de Arica responsabilizaron al productor del evento, Rodrigo Palza Douat, cuya empresa Zoul Entertainment Group se adjudicó esta licitación por $57.120.000 el pasado 17 de diciembre, además de la producción del Clásico Navideño realizado en el estadio Carlos Dittborn por otros $119.000.000. Sobre este último evento también se registraron quejas, especialmente por la caótica distribución de alimentos destinada a los niños.

Los recursos para el montaje de esta gira por los valles no eran municipales, sino que correspondían a una de las «generosas» transferencias que durante el año ha realizado el gobernador regional Diego Paco Mamani al municipio, con el apoyo del Consejo Regional (Core), para auxiliar la gestión municipal. Ello, pese a los malos índices de ejecución presupuestaria que exhibe la administración edilicia en el uso de estos fondos.

El municipio explicó que el 26 de diciembre esperaron hasta último momento que el proveedor pusiera en marcha el camión comprometido y no lo hizo. Asimismo, dijeron que si bien hay multas para la productora por eventuales incumplimientos, «se penaliza, pero la verdad es que las multas parecen no ser un elemento que desanime a seguir postulando. Las multas son económicas y, como no son tan altas, finalmente el proveedor puede preferir asumir la multa».

Consultados sobre por qué se siguen adjudicando contratos a Palza Douat, considerando que durante la campaña electoral el alcalde había señalado que no volvería a contratar a esta productora por el supuesto favoritismo que le otorgó la administración municipal anterior, desde el municipio explicaron que “las razones por las cuales Zoul sigue adjudicándose las licitaciones es porque oferta más barato que el resto. Sus precios son tan bajos que resulta imposible para otras productoras competir”.

La gira fallida

El primer punto de la gira navideña estaba programado para Villa Frontera. Con ese objetivo, desde la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) se contactó a la presidenta de la junta de vecinos, Gabriela Liberona, quien —a solicitud del municipio— convocó a niños y apoderados a reunirse antes de las 17.00 horas en una sede social del sector. Sin embargo, con el paso de las horas, una funcionaria de la Dideco comenzó a entregar explicaciones telefónicas a los asistentes ese mismo viernes, señalando que el carro navideño se encontraba atrasado, pero que igualmente llegaría al lugar.

Puntualmente, el gobernador regional Diego Paco acudió al lugar para remarcar que ese evento se hacía con su aporte monetario. Con desilusión y preocupación en su cara, debió retirarse cuando vio que la actividad no se haría. Finalmente, después de dos horas, desde el municipio le avisaron a la dirigenta que no llegaría el camión con Santa Claus y lo mismo ocurrió con los vecinos del valle de Lluta, donde se harían dos paradas más.

Tanto fue el enojo de la dirigenta, que debió presentarse el exdirector de Prevención y Seguridad Humana, Jair Díaz, quien fue removido del cargo por el inicio de un sumario por usar una licencia médica para ir a Tacna.

«Llegó este señor intentando responsabilizar al gobernador, y ahí le dije que el gobernador no tenía nada que ver, porque el Gobierno Regional solo había traspasado los recursos y el municipio era la unidad ejecutora. Al final, le dijo a una vecina que si tenía negocio, entonces esto era lo mismo cuando alguien fallaba y que así eran las cosas en el servicio público. Fue muy decepcionante porque convocamos a unos 100 niños y él llegó tarde con unas bolsas de dulces, pero no asumiendo ninguna responsabilidad«, expresó molesta Gabriela Liberona.

El sábado, desde la Municipalidad le ofrecieron recalendarizar la actividad para el domingo. Sin embargo, la molestia fue tal en los vecinos, que en dos grupos de WhatsApp decidieron rechazar la propuesta municipal a través de una votación.

Las críticas políticas se dejaron sentir en las redes sociales. Tanto los consejeros regionales Oscar Pantoja (Partido Liberal) y Daniel Linares y la concejala comunista Dolores Cautivo cuestionaron el desempeño del municipio en la gestión de este evento. Esta última recordó que ella no dio su voto a la productora, precisamente porque tenía dudas sobre su capacidad de cumplimiento.

Productor responde

El productor Rodrigo Palza reconoció su incumplimiento en el primer día de la gira navideña, señalando que había acordado realizarla entre el 26 al 30 de diciembre.

«Nosotros habíamos avanzado el camión el 24 de diciembre, el 25 teníamos feriado, y el día 26 de diciembre íbamos a terminar temprano el camión. Me encontré que el día 26, tres de mis muchachos estaban muy mal. Uno con licencia médica, el otro igual aunque no fue al médico, y el otro tuvo otro problema. Finalmente quedamos con tres personas para el montaje que no eran los técnicos profesionales para armar la logística que lleva ese camión. Avisé a la municipalidad que estábamos con ese problema, tratamos y no pudimos llegar a armar el camión a tiempo. Fue un problema ajeno a mi voluntad«, explicó a Aquí Arica.

Palza dijo que había recalendarizado la gira del 26 de diciembre para el 31 de diciembre y que, como compensación, había enviado unas bolsas de dulces para aliviar la espera fallida del carro. También manifestó que en la nueva fecha para Villa Frontera, dispondría de un show especial para reparar su falta.

Finalmente, el domingo pasado el municipio reprogramó las visitas fallidas al valle de Lluta, donde los dirigentes le otorgaron una segunda oportunidad para cumplir con la actividad comprometida. Sin embargo, en el caso de Villa Frontera, dado que los vecinos organizados en la junta vecinal rechazaron la nueva fecha, la municipalidad optó por una estrategia alternativa para evitar la aplicación de un descuento al productor del evento.

El equipo de Dideco realizó el evento en una zona cercana a la línea del Ferrocarril Tacna-Arica, convocando a los grupos de dirigentes de las siete tomas al norte del sector, donde -hasta hace unos meses- una de sus funcionarias de confianza y participante activa del comando, que además hizo campaña activa por la hija del alcalde a senadora, ejercía como presidenta de uno de los comités de vivienda.