Cathy Barriga a juicio: Fiscalía pide más de 23 años por corrupción en Maipú PAÍS Foto: AgenciaUNO

Cathy Barriga a juicio: Fiscalía pide más de 23 años por corrupción en Maipú

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Ministerio Público cerró la investigación contra la exalcaldesa y presentó la acusación por fraude al fisco y malversación de caudales públicos, entre otros delitos. La defensa solicitará la reapertura de la investigación, asegurando que se negaron diligencias clave.

La Fiscalía cerró la investigación contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y presentó una acusación por fraude al fisco, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos y negociación incompatible, solicitando penas que superan los 23 años, multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos. El caso surgió tras detectar un déficit de más de $31 mil millones en la gestión comunal. La defensa de Barriga asegura que se negaron diligencias clave que podrían probar la inexistencia del déficit y pedirá la reapertura de la investigación antes del juicio oral.
Después de casi dos años de investigación, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente cerró el caso contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (independiente apoyada por la UDI), y pidió abrir un juicio oral en su contra por varios delitos de corrupción. La exjefa comunal arriesga penas que superan los 23 años de cárcel.

La acusación incluye fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. Según precisó Pamela Valdés, jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía, se solicitaron penas que van desde cinco años y un día hasta diez años y un día por los delitos reiterados, además de multas y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Cathy Barriga podría enfrentar 10 años y un día por fraude al fisco, siete años por falsificación de instrumentos públicos, cinco años y un día por malversación de caudales públicos y 541 días por negociación incompatible. Ahora, el tribunal deberá fijar la audiencia de preparación de juicio oral donde se discutirá toda la prueba presentada por la Fiscalía.

Cabe mencionar que el caso comenzó tras la denuncia de la actual administración de Tomás Vodanovic (FA), que alertó sobre un déficit de más de $31 mil millones en la comuna durante la gestión de Barriga.

Desde la defensa, Cristóbal Bonacic anunció que pedirá reabrir la investigación, argumentando que el Ministerio Público habría negado diligencias clave para demostrar que el déficit denunciado “no existe”. “No he tenido acceso a la acusación, pero ya me imagino cuál será su contenido”, agregó Bonacic, según consignó Radio Biobío, criticando lo que considera un juicio “artificial”.

Con esta acusación, la exalcaldesa queda oficialmente en la mira de la justicia y el camino hacia un juicio oral comienza a trazarse.

