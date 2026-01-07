El Presidente electo, José Antonio Kast, pasó del entusiasmo inicial por la captura de Nicolás Maduro a navegar cuidadosamente por las aguas que separan a Chile de Venezuela, debido a las diferencias entre el oficialismo y la oposición, los matices con las palabras de Donald Trump sobre la transición democrática venezolana y el impacto de la crisis de Venezuela en su agenda política inmediata.

Según explican en su entorno, durante el fin de semana el Mandatario electo se comunicó con cuatro jefes de Estado para discutir la “extracción” de Nicolás Maduro. Según algunas versiones, también se habría puesto en contacto con autoridades de la Casa Blanca, lo que llevó a una moderación en su tono.

La apuesta inicial de La Moneda chica era anunciar el gabinete presidencial a fines de esta semana. No obstante, tras el impacto de la noticia, la decisión se aplazó hasta el 20 o 21 de enero, aunque ayer –como informó El Mostrador– ya salieron a la luz los nombres de cuatro futuros ministros: Jorge Quiroz, Iván Poduje, Martín Arrau y Claudio Alvarado.

Sin embargo, aún no hay una definición sobre quién será el canciller de Kast, un cargo que ahora tendrá un rol de mayor relevancia y donde la carta del empresario y ejecutivo de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, se desplomó.

Su nombre –explican en círculos diplomáticos– se habría caído para buscar una figura con experiencia diplomática y política, redes en la comunidad internacional y vínculos con Estados Unidos, donde una mujer para el cargo comienza a tomar fuerza. Algunos apuntan a Ximena Rincón.

Surgen matices con Trump

Aunque es difícil determinar si la captura de Maduro por parte de militares estadounidenses beneficiará o perjudicará a J. A. Kast en el corto plazo, el entusiasmo inicial ha dado paso a un enfoque más cauteloso. A medida que avanzan las horas, el Mandatario electo ha adoptado un tono más institucional, buscando evitar marcar diferencias con el Presidente Gabriel Boric y la oposición, así como con Donald Trump.

Según distintas fuentes, Kast ha expresado su desacuerdo, en su entorno, con la decisión de “relegar a líderes venezolanos que ganaron la elección, como María Corina Machado y Edmundo González” en el proceso de transición, subrayando la importancia de la comunidad internacional para acelerar la llegada de la democracia en Venezuela y la colaboración con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

No obstante, en la directiva del Partido Republicano explican que, desde antes de conocer las noticias sobre la captura de Maduro, el Presidente electo ya estaba trabajando en reuniones protocolares con países vecinos, abordando la posible salida masiva de venezolanos en caso de la caída del ahora exjefe de Estado del país caribeño, y también de quienes actualmente residen en Chile y en naciones limítrofes.

La situación de Maduro plantea desafíos adicionales y uno de los problemas más acuciantes para el gabinete es la designación de los próximos ministros de Seguridad y Relaciones Exteriores, decisiones que son fundamentales para la política interna y externa de su administración.

La organización de este flujo migratorio se ha vuelto ahora más relevante y las conversaciones entre Kast y su par peruano ocuparán un lugar destacado en su agenda con el presidente de ese país, José Jerí, como lo adelantó ayer el mismo Mandatario electo de Chile, antes de viajar a Lima.

Nuevo tono en la estrategia de Kast con Maduro y Trump

Con la captura de Maduro, la situación ha llevado a J. A. Kast a adoptar un enfoque más conciliador, buscando evitar marcar diferencias con el actual Presidente Gabriel Boric y la oposición, así como con Donald Trump, a pesar de sus desacuerdos sobre lo relativo a María Corina Machado, en especial.

Asimismo, en La Moneda chica afirman que se enfatizará la importancia de la comunidad internacional en la aceleración de la llegada de la democracia a Venezuela y, en ese marco, buscar conseguir algún tipo de colaboración con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez será crucial.

El enfoque también plantea interrogantes sobre cómo se alineará la presidenta encargada en política exterior con las expectativas de Estados Unidos, que ha mostrado un interés marcado en los recursos petroleros venezolanos, un punto que el José Antonio Kast prefiere no abordar por ahora.

“Lo que parecía ser una oportunidad para implementar cambios significativos, ahora se presenta como un desafío, ya que la situación de Maduro y su impacto en la migración podría complicar aún más la agenda del nuevo Gobierno. La posibilidad de que Kast no pueda cumplir con sus promesas en este ámbito podría ser un golpe a su credibilidad”, sostiene una fuente diplomática de la derecha.

La situación de Maduro también ha puesto de relieve la necesidad de definir rápidamente quién ocupará los cargos clave en el gabinete, especialmente el Ministerio de Seguridad y la Cancillería. Estos nombramientos son cruciales no solo para la política nacional, sino también para la forma en que el país se relacionará con la crisis venezolana y la comunidad internacional.