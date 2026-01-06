Confirman primeros ministros de J.A. Kast: A Quiroz se suman Poduje, Arrau y Alvarado

Luego de que José Antonio Kast diera a conocer esta mañana a dirigentes empresariales que su ministro de Hacienda será Jorge Quiroz, algo que en realidad no constituyó muchas sorpresas, su partido hizo esta tarde un verdadero “spoiler” respecto del próximo gabinete y puso sobre la mesa de los primeros tres nombres que ya trabajan para el futuro gobierno, confirmando lo que era un secreto a voces: Claudio Alvarado, Martín Arrau e Iván Poduje.

La encargada de informar lo anterior fue la secretaria general del partido, Ruth Hurtado, quien en entrevista con Emol TV aseguró que no se trata de rumores ni apuestas mediáticas. “Hay muchos que ya están trabajando muy arduamente. Ustedes han visto algunos nombres que ya han sido públicos”, dijo, mencionando directamente a Alvarado, Arrau y Poduje. Según Hurtado, los tres “han estado trabajando con mucha fuerza” y no han perdido tiempo desde que Kast ganó la elección.

Pese a ella no confirmó cargos específicos, en fuentes cercanas al próximo gobierno se comenta que Claudio Alvarado podría llegar a Interior o Segpres; Martín Arrau, al Ministerio de Obras Públicas; e Iván Poduje, a Vivienda.

El adelanto partidario contrasta con el tono que ha buscado imponer el propio Presidente electo. Antes de viajar a Perú —donde se reunirá con el actual mandatario José Jerí—, Kast fue consultado por el armado de su gabinete y pidió expresamente no hacer lecturas anticipadas. “Van a ser las personas adecuadas, idóneas para cada uno de los cargos”, señaló, agregando que quienes sean nombrados contarán con plena confianza del equipo que dirigirá el país. “No hagamos análisis anticipados”, insistió, pese a que en el caso de Quiroz la definición estaría tomada, pues según asistentes a la reunión de Kast con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) este martes, el economista fue presentado ante el gran empresariado como el próximo ministro de Hacienda, despejando una de las incógnitas clave del nuevo gobierno. José Luis Daza, en tanto, se ha mencionado insistentemente como un posible ministro de Economía.

Sobre los plazos, Kast fue claro: el anuncio oficial del gabinete se realizará entre el 20 y 21 de enero. “Queremos afinar muy bien los nombres y seguir avanzando con los futuros ministros en la conformación de sus equipos”, explicó. Mientras tanto, en el Partido Republicano el elenco empieza a tomar forma antes del anuncio formal, con varios de sus protagonistas ya instalados en la escena.