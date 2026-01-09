Exalcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy es condenado a 12 años de cárcel por corrupción

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua condenó al exalcalde de la comuna, Juan Ramón Godoy, a 12 años de presidio mayor en su grado medio, luego de ser declarado culpable de los delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos, en una de las sentencias más duras dictadas contra una exautoridad municipal en los últimos años.

La condena fue pronunciada tras el fallo de culpabilidad emitido el 23 de diciembre de 2025 y se suma al año y ocho meses que Godoy ya cumple en prisión preventiva.

Junto con la pena privativa de libertad, el tribunal decretó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que pone término definitivo a su carrera política. A ello se agregan sanciones económicas que alcanzan los $940 millones, desglosadas en $400 millones por el delito de cohecho y $540 millones por concepto de indemnización de perjuicios derivados de la demanda civil.

El fallo establece que los delitos fueron cometidos durante su gestión como alcalde de Rancagua, afectando gravemente la probidad administrativa y el correcto uso de recursos públicos, configurando así un caso emblemático de corrupción a nivel municipal.

La sentencia cierra el proceso judicial contra el exjefe comunal, consolidando una condena que marca un precedente en materia de responsabilidad penal de autoridades locales.