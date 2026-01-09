Ministro Grau: punto de partida del próximo gobierno “es mucho mejor que el que tuvimos nosotros”

En conversación con radio Cooperativa, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, afirmó que el escenario macroeconómico actual representa una base más favorable para el próximo gobierno. “No solo es una buena noticia para quien asuma, sino para el país, considerando la situación que tenemos hoy en inflación, exportaciones e inversión”, sostuvo.

Detalló cifras de las últimas proyecciones para 2025, señalando que la inversión creció un 7%, las exportaciones un 7,9% y que los salarios reales acumulan 33 meses consecutivos al alza. “Son condiciones muy distintas a las que nos tocó heredar como administración”, afirmó, recordando el impacto de la pandemia del Covid-19 al inicio del actual gobierno.

El ministro también citó declaraciones del expresidente del Banco Central, Roberto Zahler, quien señaló al Diario Financiero que “no recuerda a un gobierno que haya partido con mejores condiciones macroeconómicas” que el que asumirá en las próximas semanas.

Respecto a las metas económicas planteadas por el eventual ministro de Hacienda del próximo gobierno, Jorge Quiroz —quien ha manifestado su aspiración de alcanzar un Imacec de dos dígitos—, Grau valoró el planteamiento. “Es positivo que las nuevas autoridades se pongan metas ambiciosas. Ojalá todos podamos contribuir a que se cumplan”, dijo.

“Lo importante es que ya nadie discute que el punto de partida que tiene este gobierno es mucho mejor que el que tuvimos nosotros, y eso es lo que debiera pasar siempre, porque todos los gobiernos nos tenemos que poner como meta entregar un país que esté en mejores condiciones que el que recibimos“, recalcó.

En cuanto a las críticas por la llamada Ley de Permisiología, el ministro reconoció que existen desafíos regulatorios, pero defendió los avances impulsados por la actual administración, subrayando que 2025 fue el año con el mayor monto aprobado en la historia del Servicio de Evaluación Ambiental, superando los 40 mil millones de dólares.

Recordó que el gobierno saliente impulsó y promulgó “la reforma más importante en materia de permisos”, orientada a agilizar la tramitación de proyectos de bajo riesgo y a concentrar la revisión en aquellos que requieren mayores exigencias. “Eso genera condiciones para crecer más”, concluyó.