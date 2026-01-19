Gendarmería descarta por ahora evacuar excárcel El Manzano de Concepción por incendios

Gendarmería anunció que el Complejo Penitenciario Bíobio (excárcel El Manzano) se mantiene en condiciones controladas, por lo que permanecerá sin evacuacines por el momento.

Adicionalmente, se suspendieron las visitas y la entrega de encomiendas, y aseguraron que se encuentran activos los protocolos de traslado en caso de ser necesario.

Durante la tarde del domingo se observó una densa columna de humo aledaña al centro penitenciario, alertando a los familiares de los internos que solicitaron su evacuación. El recinto, con capacidad para al menos tres mil internos, se encuentra a dos kilómetros de focos activos en los sectores Vilumanque y Villa Universitaria.

“Desde el primer momento y de manera permanente, se ha mantenido un monitoreo continuo del avance de la emergencia en las inmediaciones del Complejo Penitenciario Biobío”, señaló Gendarmería mediante un comunicado. “Hasta ahora, el incendio forestal presente en la región no representa un riesgo para la ex cárcel El Manzano de Concepción, por lo que, hasta este minuto, no es necesaria la evacuación de dicho recinto”, agregó la institución.

⚠️ ACTUALIZACIÓN ANTE LA EMERGENCIA DE INCENDIOS Y SITUACIÓN DEL COMPLEJO PENITENCIARIO BIOBÍO. pic.twitter.com/VFLN1jEatr — Gendarmería de Chile (@Gendarmeria_CL) January 19, 2026

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, también se refirió a la situación y aseguró que “no existen amenazas que lleven a una medida de evacuación”. Además, explicó que Gendarmería cuenta con un plan de contingencia que contempla una eventual redistribución segmentada de la población penal, con apoyo de Carabineros y la Policía de Investigaciones.

Entre las medidas preventivas adoptadas se encuentran la entrega de mascarillas a internos y funcionarios, la suspensión temporal de visitas y encomiendas, y el desarrollo parcial de audiencias judiciales.

Adicionalmente, Gendarmería informó que la subdirectora operativa, María Angélica Aguirre, se encuentra en terreno supervisando el desarrollo de la emergencia.