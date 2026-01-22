Boric por megaincendio: “Cuando me vaya esto va a seguir funcionando, no es para las cámaras”

En el marco del megaincendio que afectó a las regiones del Biobío y Ñuble, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se trasladó este miércoles hasta Punta de Parra, en la comuna de Tomé, donde se refirió al avance en la instalación de viviendas de emergencia y a las labores de apoyo a los damnificados.

Durante su visita a la zona afectada, el mandatario señaló que el Gobierno ya está avanzando en la preparación de soluciones habitacionales para las personas damnificadas. En ese contexto, indicó que “estamos empezando a tener el stock de las viviendas para, apenas estén las condiciones, poder empezar a instalarlas”, enfatizando que el trabajo desplegado no responde a una puesta en escena. “Cuando me vaya esto va a seguir funcionando, no es para las cámaras”, sostuvo.

El jefe de Estado agregó que, en paralelo, se están desarrollando trabajos de despeje y limpieza en los sectores dañados por el fuego. “Se está realizando todo el proceso de limpieza con maquinaria pesada y se está haciendo todo lo más rápido posible”, afirmó, junto con recalcar que “vamos a estar en todos los sectores que han sido afectados repartiendo ayuda”.

La visita presidencial se realizó durante la tarde de este miércoles y tuvo como objetivo constatar en terreno los daños provocados por el megaincendio y reunirse con personas afectadas por la emergencia.

Cabe recordar que, en el marco de esta actividad, el Presidente Boric fue insultado por algunas personas mientras recorría el sector de Punta de Parra. El hecho ocurrió durante su arribo a la localidad, cuando caminaba por el lugar y escuchaba a una vecina que aparentemente habría resultado afectada por la tragedia.

El registro del momento ha sido difundido por varios usuarios en redes sociales y muestra al mandatario interactuando con vecinos del sector mientras se desarrollaba la visita a la zona afectada.