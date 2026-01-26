Siga en vivo formalización de Ángela Vivanco: rechazan cautela de garantía solicitada por la defensa

En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se lleva a cabo este lunes la audiencia de control de detención y formalización de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, en el marco de la investigación penal conocida como caso “Muñeca Bielorrusa” o “trama bielorrusa”.

Vivanco arribó durante la mañana al Centro de Justicia de Santiago, escoltada por personal policial, tras pasar la noche en una unidad de Carabineros luego de su detención la noche del domingo en la comuna de Las Condes, procedimiento realizado por funcionarios del OS-7, en virtud de una resolución judicial que también autorizó la entrada y registro de su domicilio.

La exmagistrada fue detenida luego de que la Corte Suprema acogiera la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público, resolución que habilitó formalmente a la Fiscalía para avanzar en diligencias intrusivas, incluida su formalización. En su fallo, el máximo tribunal precisó que dicha decisión no fija hechos ni responsabilidades, las que deberán ser determinadas en sede penal.

Durante esta jornada, el tribunal debe pronunciarse primero sobre la legalidad de la detención y, posteriormente, escuchar la exposición del Ministerio Público, que imputará a Vivanco los presuntos delitos de cohecho y lavado de activos, vinculados al litigio entre el consorcio Belaz-Movitec y Codelco, considerado el eje de la denominada trama bielorrusa.

Defensa cuestiona detención

El abogado defensor de Vivanco, Jorge Valladares, cuestionó el procedimiento policial, calificándolo como “innecesario”, y manifestó su preocupación por el estado de salud de su representada.

“Estamos en conocimiento de los argumentos de la detención y es lo que vamos a controvertir”, señaló el abogado, adelantando que la defensa impugnará los fundamentos expuestos por la Fiscalía.

Valladares sostuvo que la privación de libertad no se justificaba, especialmente considerando la condición médica de la exministra. “Desde nuestra perspectiva como defensa era innecesario. Ella está afectada, muy afectada de salud, y la verdad es que me preocupa eso fundamentalmente en este momento”, afirmó.

El defensor agregó que Vivanco presenta una enfermedad de base, sin entregar mayores detalles, indicando que se trata de una condición que “se ha manifestado con mayor frecuencia en el último tiempo”.

