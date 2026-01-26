Cordero advierte impacto institucional tras detención de exministra de la Corte Suprema

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó como un hecho de alta gravedad institucional la detención de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ocurrida la noche del domingo en el marco de una investigación penal del Ministerio Público. La exmagistrada fue trasladada a dependencias policiales y será formalizada este lunes, en el contexto del denominado caso “Muñeca Bielorrusa”.

En ese marco, el ministro advirtió que la detención de una exintegrante del Máximo Tribunal tiene un impacto que trasciende el hecho puntual, considerando el rol que cumple la Corte Suprema en el sistema institucional. En entrevista con Radio Duna, Cordero sostuvo que “la detención de un exministro de la Corte Suprema, que además fue removida de su cargo por los hechos a los cuales está asociada su detención, es por cierto un golpe institucional muy severo”.

El secretario de Estado explicó que, en sociedades polarizadas, los tribunales supremos “cumplen un rol muy determinante como árbitros de esa tensión”, por lo que un caso de corrupción en su interior debilita ese papel. “Cuando usted tiene un impacto de un caso de corrupción en la Corte Suprema, ese árbitro institucional por cierto se ve debilitado”, afirmó, agregando que el efecto “va más allá de la imagen —que es muy fuerte— y alcanza a lo que todo eso implica en el fondo”.

Cordero añadió que en Chile “no tenemos registros históricos de una situación similar en el pasado en la trayectoria de la Corte Suprema”, lo que, a su juicio, vuelve el episodio “una cuestión muy severa, y más severa todavía en el contexto y el rol que cumple la Corte Suprema”.

Finalmente, planteó que el análisis no debe centrarse únicamente en la detención, sino también en el proceso previo que condujo a ella. En ese marco, destacó como “oportuna” la reacción del Colegio de Abogados, señalando que para cualquier abogado “ver una circunstancia de estas características tiene un impacto muy corrosivo porque cuestiona la independencia e imparcialidad de los jueces”.