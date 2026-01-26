Reforma a TVN se entrampa en Hacienda y diputados advierten que no pasará al Senado

La discusión sobre la reforma y modernización de Televisión Nacional de Chile volvió a tensionarse en la Comisión de Hacienda, donde parlamentarios de distintos sectores coincidieron en que, en su estado actual, la iniciativa es inviable y difícilmente logrará pasar al Senado. La sesión contó con la participación del gerente de Finanzas del canal, Claudio Alarcón, y repitió el clima crítico de la semana anterior, cuando expuso la ministra vocera Camila Vallejo.

Las cifras financieras marcaron el debate. Según se expuso, TVN cerraría 2025 con pérdidas preliminares de margen operacional por $5.298 millones —un 27,8% menos que en 2024— y pérdidas post Ebitda por $7.885 millones, reflejando una rentabilidad final negativa. Alarcón explicó que el foco de la reforma es cubrir los costos derivados de las obligaciones públicas que la Ley 19.132 asigna de manera exclusiva al canal, identificadas como las principales responsables de los números rojos.

El eje más cuestionado fue el mecanismo de financiamiento propuesto: un subsidio estatal de US$30 millones canalizado a través de una entidad sin fines de lucro con un “endowment” que proyecta generar, idealmente, US$6 millones anuales. Para el diputado Frank Sauerbaum (RN), ese escenario es “totalmente imposible”, reforzando la idea de que el diseño financiero no ofrece garantías de sostenibilidad.

El diputado Miguel Mellado sumó críticas por lo que calificó como incoherencias del proyecto, apuntando a la creación de nuevos cargos en el directorio y a la ampliación de la misión pública del canal en al menos ocho nuevos puntos, lo que —a su juicio— incrementaría aún más los gastos. Con esos antecedentes, advirtió que el proyecto no será ley en este período.

Pese a la suma urgencia, en la Comisión de Hacienda no se vislumbra un acuerdo entre oficialismo y oposición. Con vacíos legales y un diseño financiero bajo cuestionamiento, el futuro de la reforma a TVN permanece abierto, mientras los diputados anticipan que sin cambios drásticos la iniciativa seguirá entrampada.