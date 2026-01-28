Presidente Boric supervisa viviendas de emergencia en el Biobío por incendios forestales

El Presidente Gabriel Boric visitó este miércoles el sector Lo Tato, en la comuna de Concepción, Región del Biobío, para monitorear el avance de la instalación de viviendas de emergencia destinadas a familias afectadas por los incendios forestales que han impactado la zona centro-sur del país desde mediados de enero. En la actividad, el mandatario dialogó con vecinos que ya han recibido casas y con quienes están en espera de su solución habitacional.

La comitiva que acompañó al Presidente incluyó a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; al subsecretario del Interior, Víctor Ramos; a la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales; así como al alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, al delegado presidencial regional, Eduardo Pacheco, y autoridades civiles y militares encargadas de los apoyos en terreno.

Durante su visita, el Presidente destacó las principales medidas de apoyo estatal que se están ejecutando para las familias damnificadas, entre las cuales mencionó la entrega de bonos de recuperación, la presencia de servicios públicos como BancoEstado y Registro Civil en terreno, y las labores de retiro de escombros y apoyo a agricultores, entre otros. También mencionó que más de 2.200 bonos de recuperación, por un total superior a los 3 mil millones de pesos, han sido depositados directamente en cuentas de familias en las regiones del Biobío y Ñuble tras completar la ficha FIBE.

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, valoró la visita y el trabajo conjunto entre el Gobierno y el municipio, destacando la importancia de avanzar con rapidez en la instalación de viviendas antes de que las condiciones climáticas se deterioren con la llegada del invierno.