Brasil aprueba extradición de Martín de los Santos y se alista su retorno a Chile

La Corte Suprema de Brasil acogió la solicitud de extradición de Martín de los Santos Lehmann, imputado que fue detenido en ese país luego de no presentarse a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva decretada en Chile el 23 de junio de 2025.

La información fue confirmada por el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) de la Fiscalía Nacional, Juan Pablo Glasinovic, quien precisó que la decisión judicial ya fue ratificada a nivel diplomático y que el proceso se encuentra en su fase final, a la espera de trámites administrativos ante el Ministerio de Justicia de Brasil.

Desde la Fiscalía Metropolitana Oriente indicaron que De los Santos accedió a un procedimiento de extradición simplificada, lo que permitiría acotar los plazos para su traslado a Chile. En ese contexto, se espera que el retorno se concrete en un período cercano.

Martín de los Santos fue inicialmente detenido por un violento episodio ocurrido la madrugada del 17 de mayo de 2025 en las afueras de un edificio en Vitacura. En ese hecho, agredió a un adulto mayor y causó además lesiones leves a carabineros, junto con amenazas. Pese a ello, en una primera etapa quedó en libertad.

Posteriormente, el Ministerio Público le imputó autoría en el delito de lesiones graves contra Guillermo Oyarzún, conserje de 70 años, a quien golpeó reiteradamente en el rostro. La agresión obligó a la víctima a someterse a una cirugía maxilofacial y le provocó una secuela oftalmológica permanente en el ojo derecho.

El 23 de junio, durante una audiencia de revisión de medidas cautelares realizada de manera telemática —cuando el imputado ya se encontraba fuera del país—, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago modificó su situación procesal, decretando la prisión preventiva.

La Policía Federal de Brasil detuvo a De los Santos el 2 de julio en la ciudad de Cuiabá. Desde entonces, se activaron las gestiones de cooperación internacional para su extradición. “En un tiempo cercano vamos a tener a esta persona de vuelta en Chile”, afirmó Glasinovic.