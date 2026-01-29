Kast encabeza encuentro con empresarios en Panamá junto a expresidente Frei

En el marco de su gira por Centroamérica y el Caribe, el presidente electo José Antonio Kast sostuvo este jueves un encuentro con la Cámara de Comercio de Panamá, instancia en la que abordó oportunidades comerciales entre ambos países junto a empresarios chilenos y panameños.

La actividad correspondió al primer hito de la jornada de Kast en Panamá y se realizó durante un desayuno con representantes del mundo empresarial local. En la instancia, el mandatario electo estuvo acompañado por el expresidente Eduardo Frei y por integrantes de su futura comitiva ministerial.

Entre quienes participaron del encuentro se encontraban el futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna; la futura ministra de Energía, Ximena Rincón; la futura ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; y el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

A través de su cuenta en X, Kast valoró la reunión y señaló que se trató de una instancia para conversar sobre “oportunidades comerciales entre nuestros países hacia el futuro”, agradeciendo además la presencia del expresidente Frei en la actividad.

Importante reunión con la Camara de Comercio de Panamá junto a empresarios chilenos y panameños para conversar sobre oportunidades comerciales entre nuestros países hacia el futuro. Agradezco tambien que nos haya acompañado el ex Presidente Eduardo Frei. pic.twitter.com/QTwSva8nDx — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) January 29, 2026

Tras el encuentro con la Cámara de Comercio, el itinerario del presidente electo contempla dos reuniones bilaterales. La primera se realizará con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en la casa presidencial de ese país. Posteriormente, Kast sostendrá una cita con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Ambos encuentros se suman al primer acercamiento que Kast tuvo con estos mandatarios durante el Foro Económico de América Latina y el Caribe, realizado el día anterior, donde llamó a fortalecer la coordinación regional. La gira finalizará con un viaje a El Salvador.