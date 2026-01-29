Publicidad
Kast encabeza encuentro con empresarios en Panamá junto a expresidente Frei PAÍS Prensa José Antonio Kast

Kast encabeza encuentro con empresarios en Panamá junto a expresidente Frei

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El presidente electo inició este jueves su agenda en Panamá con un desayuno junto a la Cámara de Comercio, acompañado por el expresidente Eduardo Frei y parte de su futuro gabinete. La gira continúa con reuniones bilaterales con los mandatarios de Panamá y Bolivia.

El presidente electo José Antonio Kast inició su agenda en Panamá con un encuentro junto a la Cámara de Comercio de ese país, acompañado por el expresidente Eduardo Frei y parte de su futuro gabinete. La instancia estuvo centrada en oportunidades comerciales entre Chile y Panamá. La gira continúa con reuniones bilaterales con los presidentes de Panamá y Bolivia, tras un primer acercamiento en el Foro Económico de América Latina y el Caribe.
En el marco de su gira por Centroamérica y el Caribe, el presidente electo José Antonio Kast sostuvo este jueves un encuentro con la Cámara de Comercio de Panamá, instancia en la que abordó oportunidades comerciales entre ambos países junto a empresarios chilenos y panameños.

La actividad correspondió al primer hito de la jornada de Kast en Panamá y se realizó durante un desayuno con representantes del mundo empresarial local. En la instancia, el mandatario electo estuvo acompañado por el expresidente Eduardo Frei y por integrantes de su futura comitiva ministerial.

Entre quienes participaron del encuentro se encontraban el futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna; la futura ministra de Energía, Ximena Rincón; la futura ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; y el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

A través de su cuenta en X, Kast valoró la reunión y señaló que se trató de una instancia para conversar sobre “oportunidades comerciales entre nuestros países hacia el futuro”, agradeciendo además la presencia del expresidente Frei en la actividad.

Tras el encuentro con la Cámara de Comercio, el itinerario del presidente electo contempla dos reuniones bilaterales. La primera se realizará con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en la casa presidencial de ese país. Posteriormente, Kast sostendrá una cita con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Ambos encuentros se suman al primer acercamiento que Kast tuvo con estos mandatarios durante el Foro Económico de América Latina y el Caribe, realizado el día anterior, donde llamó a fortalecer la coordinación regional. La gira finalizará con un viaje a El Salvador.

