Abogado querellante en ProCultura acusa chats borrados entre Claudio Orrego y Alberto Larraín

Hoy se desarrolló la tercera jornada de formalización del cofundador de la fundación ProCultura, Alberto Larraín, junto con María Teresa Abusleme, Evelyn Magdaleno y María Constanza Gómez, en el marco de la investigación por fraude al fisco, para quienes el Ministerio Público solicita prisión preventiva. La audiencia se desarrolló en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, a cargo de la Fiscalía Regional de Antofagasta, y se centra en analizar irregularidades en un convenio con el Gobierno Regional Metropolitano.

La investigación señala que la fundación de Larraín obtuvo más de $ 1.600 millones para el programa de prevención del suicidio Quédate, mediante adjudicación directa y sin licitación. Según fiscalía, la ONG, creada en 2010, carecía de experiencia en la materia y aumentó notablemente sus ingresos entre 2021 y 2022. El programa fue anunciado por el gobernador Orrego en abril de 2023 e involucraba a siete fundaciones (ProCultura, Katy Summer, Míranos, Círculo Polar, Para la Confianza, Todo Mejora y José Ignacio) bajo la vocería de Larraín. La Fiscalía investiga millonarios convenios fraudulentos asociados a este plan.

Durante la audiencia, la fiscalía confirmó que el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, tiene calidad de imputado en la causa, aunque no ha sido formalizado debido a su fuero constitucional. El fiscal Cristián Aguilar ahondó en su rol dentro de la trama, detallando comunicaciones y cenas con Alberto Larraín que evidenciarían su vínculo de amistad y su participación en la creación del programa ahora investigado.

En tanto, el abogado querellante de la UDI, Pablo Toloza, denunció que en la carpeta investigativa faltan comunicaciones entre Orrego y Larraín. “Y eso no es una presunción. Eso es de la lógica por cuanto hay una comunicación por Telegram en la cual el gobernador Orrego le señala (a Larraín), ‘hermano, si hay dificultades, si hay algo que les pueda perjudicar, bórralos’. Y no hay comunicación que se haya podido rescatar. Es imposible que estas dos personas, con su grado de cercanía, no hayan tenido más conversaciones que sólo entre esas. Es evidente que acá hay información que se ha borrado”

Durante la tercera jornada de la audiencia, se observó a Abusleme (exjefa de estudios de ProCultura) tomar apuntes manuscritos, mientras Larraín se acercaba frecuentemente a sus abogados para dar indicaciones al oído. En un receso, las imputadas dialogaron con familiares, a diferencia de Larraín, quien permaneció solo, según reportó La Tercera. Para el quinto imputado, Gabriel Prado, vinculado como asesor externo, la Fiscalía solicitó arresto domiciliario total y arraigo nacional, al estimarse una participación menor. Se espera que el tribunal resuelva las medidas cautelares definitivas entre el martes y el miércoles.

En tanto, la situación judicial de Claudio Orrego permanece a la espera, ya que la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía sigue en la Corte de Apelaciones de Santiago sin fecha de revisión. El fiscal Aguilar señaló que el pedido se argumenta con los mismos antecedentes expuestos en la formalización.

Consultado por El Mostrador respecto de la jornada, desde el equipo del gobernador reafirmaron las declaraciones previas de Orrego y descartaron entregar nuevas declaraciones.