Actor Osvaldo Silva fue apuñalado durante encerrona en Recoleta

El actor Osvaldo Silva fue víctima de una encerrona durante la madrugada de este lunes en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana, mientras se trasladaba junto a su esposa, la actriz Cecilia Cucurella. El hecho ocurrió cerca de la 1:00 horas en un servicentro Shell ubicado en la intersección de avenida Bellavista con calle Bombero Núñez.

Según informó Carabineros, la pareja llegó al lugar para cargar combustible cuando fue abordada por cinco sujetos que se movilizaban en otro vehículo. El capitán Walter Spreng, oficial de Ronda Norte, explicó que los individuos obligaron a las víctimas a descender del automóvil, momento en que se produjo un forcejeo con el conductor. Producto de esta situación, Silva resultó herido con arma blanca en el brazo y la pierna izquierda.

Desde Carabineros indicaron que las lesiones son de carácter leve y que el actor se encuentra fuera de riesgo vital. De acuerdo con el relato entregado por las víctimas, los asaltantes portaban armas blancas, actuaban a rostro descubierto y serían de corta edad.

En diálogo con Radio Bío Bío, el intérprete entregó detalles del asalto y de las amenazas que recibió junto a su esposa. “Terrible pensar que uno pasa a echar gasolina a una bomba que está iluminada, en Bellavista, y que te asalten de un minuto para otro”, señaló.

Silva relató que los sujetos intimidaron directamente a Cecilia Cucurella. “Cinco cabros chicos, con cuchillas, y diciéndole a Cecilia ‘bájate o te mato’”, afirmó. Según su testimonio, uno de los asaltantes se subió al asiento del copiloto, mientras otros dos ingresaron por la ventana del conductor. “Eran tres contra uno”, agregó.

El actor sostuvo que Carabineros llegó rápidamente al lugar, aunque los responsables lograron escapar en el vehículo robado. “Arrancaron incluso con la manguera de la bencinera colgando”, relató. Sobre las consecuencias del forcejeo, añadió: “No se la llevaron muy pelada, pero evidentemente eso a mí me costó como dos o tres punzetazos con los tremendos cuchillos que andaban trayendo”.

Tras el robo, los sujetos huyeron por avenida Bellavista en dirección al poniente, para luego ingresar a la autopista Costanera Norte. Por instrucción de la Fiscalía, las diligencias quedaron a cargo de personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI).