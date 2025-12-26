Gobierno emplaza a ver candidatura de Bachelet a la ONU como política de Estado

Desde La Moneda han solicitado que el apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU) sea transversal y que sea visto como una definición de Estado y no como una discusión de política interna, haciendo referencia al futuro gobierno de José Antonio Kast.

El Gobierno ha realizado un llamado a calmar el tono del debate en torno a la candidatura de Bachelet y a analizar el impacto internacional que podría causar para Chile la postulación de la expresidenta a la Secretaría General de la ONU. Esta solicitud la realizan porque creen que el apoyo es fundamental para su victoria.

En esa línea, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, solicitó que la candidatura sea vista a nivel país e invitó a olvidar conflictos políticos que han surgido sobre este tema: “Es una oportunidad que el país tiene que tomar en cuenta y que tiene que apoyar porque finalmente contribuye al prestigio de Chile. Como lo hemos dicho otras veces, finalmente, cuando se juega por la selección, hay que ponerse la camiseta de Chile y dejar de lado las querellas o las disputas de políticas internas”.

Opiniones sobre la candidatura de Bachelet

Diego Schalper, diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, aseguró que la reunión entre José Antonio Kast y Michelle Bachelet evidencia la disposición al diálogo que tiene el Presidente electo y que, según el parlamentario, el actual Gobierno no tuvo esa capacidad para promover y anunciar la candidatura de la expresidenta.

“Lo que veo es que el Presidente electo tiene la mejor de las disposiciones a una candidatura muy mal formulada por este Gobierno. Lo que hemos dicho nosotros es que quizá es que una idea inteligente es que la expresidenta vaya al Congreso”, expresó Schalper.

Paula Narváez, representante de Chile ante Naciones Unidas, afirmó que la institución tiene una gran brecha, ya que nunca una mujer ha asumido el cargo de Secretaria General y esto, según ella, no corresponde a los valores de la organización.

“Hoy el mundo está preparado para ese liderazgo y la expresidenta Michelle Bachelet encarna una trayectoria, una experiencia que aportarían una mirada indispensable”, manifestó Narváez.

Finalmente, la misma expresidenta ha declarado que mayoritariamente existe acuerdo sobre la necesidad de un liderazgo distinto, recalcando su capacidad de diálogo multilateral debido a su experiencia, lo cual se necesita para enfrentar los problemas del mundo, como la crisis de migración y de seguridad.