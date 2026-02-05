Incertidumbre por el Plan Nacional de Búsqueda dejó la reunión entre ministro Gajardo y su sucesor

Por más de dos horas y media se extendió este jueves la reunión bilateral entre el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, y su sucesor en el gobierno del Presidente electo José Antonio Kast, Fernando Rabat. La cita, realizada en dependencias del ministerio, concitó especial atención por la incertidumbre respecto de la continuidad de políticas impulsadas por la actual administración.

Entre los temas que rodearon el encuentro estuvo el Plan Nacional de Búsqueda y el debate en torno al cambio de estatus del penal Punta Peuco para que opere como una cárcel común. A diferencia de otras bilaterales recientes, el equipo de Gajardo optó por no realizar vocería conjunta, limitándose a difundir un comunicado oficial con los contenidos abordados. Rabat sí conversó con la prensa luego del encuentro.

Según informó la cartera, durante la reunión se destacaron los proyectos aprobados durante el mandato y se relevaron iniciativas en etapa avanzada de tramitación, como la creación de un nuevo sistema de nombramientos judiciales y la reforma constitucional que permitiría que Gendarmería de Chile pase a integrar las fuerzas de Orden y Seguridad.

En materia de derechos humanos, el ministerio indicó que se abordó la consolidación del Plan Nacional de Búsqueda, la elaboración de una lista única de víctimas de desaparición forzada y ejecución política durante la dictadura cívico-militar, junto con sus mapas de trayectoria. También se trató la entrega de carpetas de calificación a familiares, con información completa de cada caso, y la relevancia de preservar los sitios de memoria.

Tras el encuentro, Gajardo señaló en el comunicado que la reunión responde a lo que “corresponde en una democracia”, en la perspectiva de entregar un balance detallado y transparente de la gestión, con miras a dar continuidad a procesos sectoriales en desarrollo. Agregó que, dada la amplitud de las materias a cargo del ministerio, este tipo de encuentros se intensificará en los próximos días entre los equipos técnicos.

Por su parte, Rabat fue el único en atender a la prensa. Calificó la reunión como “muy buena” y explicó que recibió una exposición extensa sobre los antecedentes del ministerio. Anunció además que se fijaron nuevas reuniones durante febrero para analizar la información entregada.

Consultado por eventuales cambios a políticas como el Plan Nacional de Búsqueda, el futuro ministro fue cauto y precisó que cualquier definición se adoptará a partir del 11 de marzo. “No queremos interrumpir el trabajo que está desarrollando actualmente el ministro en ejercicio”, afirmó, señalando que las medidas del próximo gobierno se darán a conocer una vez iniciado el nuevo mandato.