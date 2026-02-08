Lo+leído
Felipe Kast se distancia de su sector y expresa respaldo a candidatura de Bachelet a la ONU
El integrante de la Comisión de RR.EE. marcó distancia del Partido Republicano y la UDI, destacando su rol como alta comisionada de DD.HH. de la ONU y remarcando su rol en la denuncia del régimen venezolano. Sin embargo, apuntó contra el Gobierno por el respaldo nacional en la candidatura.
- Respaldó públicamente a Bachelet para la ONU
Felipe Kast, senador de Evópoli y figura de la centro-derecha chilena, expresó su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU, distanciándose así de la postura predominante dentro de su propio sector político.
- Divergencia con Chile Vamos y aliados
La mayor parte de Chile Vamos, especialmente desde la UDI y el Partido Republicano, ha cuestionado que el presidente Boric comprometa el respaldo del Estado chileno antes del traspaso de mando; Kast rompe con esa línea al apoyar expresamente a Bachelet.
- Argumentos en favor de la expresidenta
Kast valoró la experiencia internacional de Bachelet —incluyendo su rol previo como alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU— y consideró que su liderazgo podría fortalecer el rol de Chile en la diplomacia mundial.
- Repercusiones internas en Evópoli
Su postura generó reacciones mixtas dentro de Evópoli y entre sus aliados, donde algunos valoran la señal de independencia política, mientras otros critican la ruptura con el resto de la coalición por la materia.
- Contexto político y diplomático
El respaldo coincide con un momento de intensos debates políticos en Chile sobre la política exterior y la credibilidad institucional, incluyendo qué rol debería jugar el próximo gobierno en el apoyo a candidaturas internacionales como la de Bachelet.
