Publicidad
Felipe Kast se distancia de su sector y expresa respaldo a candidatura de Bachelet a la ONU Lo+leído Elaborada por El Mostrador

Felipe Kast se distancia de su sector y expresa respaldo a candidatura de Bachelet a la ONU

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El integrante de la Comisión de RR.EE. marcó distancia del Partido Republicano y la UDI, destacando su rol como alta comisionada de DD.HH. de la ONU y remarcando su rol en la denuncia del régimen venezolano. Sin embargo, apuntó contra el Gobierno por el respaldo nacional en la candidatura.

 

  • Respaldó públicamente a Bachelet para la ONU
    Felipe Kast, senador de Evópoli y figura de la centro-derecha chilena, expresó su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU, distanciándose así de la postura predominante dentro de su propio sector político.
  • Divergencia con Chile Vamos y aliados
    La mayor parte de Chile Vamos, especialmente desde la UDI y el Partido Republicano, ha cuestionado que el presidente Boric comprometa el respaldo del Estado chileno antes del traspaso de mando; Kast rompe con esa línea al apoyar expresamente a Bachelet.
  • Argumentos en favor de la expresidenta
    Kast valoró la experiencia internacional de Bachelet —incluyendo su rol previo como alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU— y consideró que su liderazgo podría fortalecer el rol de Chile en la diplomacia mundial.
  • Repercusiones internas en Evópoli
    Su postura generó reacciones mixtas dentro de Evópoli y entre sus aliados, donde algunos valoran la señal de independencia política, mientras otros critican la ruptura con el resto de la coalición por la materia.
  • Contexto político y diplomático
    El respaldo coincide con un momento de intensos debates políticos en Chile sobre la política exterior y la credibilidad institucional, incluyendo qué rol debería jugar el próximo gobierno en el apoyo a candidaturas internacionales como la de Bachelet.

Si quieres leer la nota completa sigue este link: Felipe Kast se distancia de su sector y expresa respaldo a candidatura de Bachelet a la ONU

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad