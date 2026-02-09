Ximena Ossandón (RN) por candidatura a la ONU de Bachelet: “Claramente se la juega por Chile”

La diputada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, respaldó la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para asumir la secretaría general de las Naciones Unidas (ONU), en medio del debate generado en el mundo político por esta designación.

El tema ha sido fuente de discusión desde que el Presidente Gabriel Boric anunciara la nominación, con acusaciones de ‘amarre’: desde la oposición apuntan a que la decisión, debido a la proximidad del 11 de marzo, debió ser coordinada con el gobierno entrante. En cualquier escenario, la última palabra recaerá en el próximo mandatario, José Antonio Kast, quien ha evitado pronunciarse al respecto, por lo menos hasta la toma de mando.

En conversación con Radio Agricultura, Ossandón se hizo eco de las críticas, asegurando que las formas en el anuncio dejaron un gusto a “amarre”, “porque quedó la sensación de que ‘yo te la dejo y tú te encargas de este tema’”.

Sin embargo ―y aclarando que habla a título personal debido a que RN no ha discutido institucionalmente la situación―, la parlamentaria destacó la trayectoria de Michelle Bachelet: “Fue expresidenta de Chile, fue comisionada en la ONU, también tuvo ONU Mujeres, o sea, una persona que maneja la institucionalidad”.

“Ha sido una persona que claramente se la juega por Chile también, independiente de que yo no soy de la línea de ella y tenemos muchísimas cosas que opinamos diametralmente contrario. Pero no quiere decir que yo tenga que ignorarla dentro de la historia chilena”, añadió, subrayando que no veía razones para cerrarse a la idea de “apoyar a una persona que realmente, te guste o no te guste, ha dejado varios años de su vida, con costos incluso hasta familiares“.

Respecto a quienes consideran que la candidatura está perdida, Ossandón argumentó: “Es muy diferente que se pierda sola por un tema que no salió la persona elegida y que haya sido apoyada. Recordemos que Michelle Bachelet es una persona muy querida en nuestro país, muy apreciada”, haciendo el punto en que hay una diferencia entre que la candidatura pase por una “muerte natural”, a quitarle el piso desde el inicio.

La de Ossandón no es la única voz opositora que ha respaldado la empresa de Bachelet. El senador integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Felipe Kast (Evópoli), también se manifestó de acuerdo, resaltando que “es una mujer que ha demostrado que es una demócrata”, y que condenó ―en su calidad de alta comisionada de DD.HH.― los abusos a los Derechos Humanos en los que incurrió el gobierno de Venezuela..

Sin embargo, la posición se encuentra en estado de disidencia dentro del conglomerado: desde la UDI solicitaron expresamente al próximo Jefe de Palacio que no apoye su nombre para el cargo, acusando una mala gestión de seguridad durante su administración. Algo que se suma a las críticas del propio Partido Republicano, en voz de su presidente Arturo Squella, y su secretaria general, Ruth Hurtado.