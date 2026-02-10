Futuro ministro Arrau al Presidente Boric: “Llegar temprano a la oficina” es una batalla cultural

El futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, respondió este martes a las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien cuestionó —de manera indirecta— el énfasis ideológico del presidente electo, José Antonio Kast, en la denominada “batalla cultural”.

La polémica se originó durante la promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, instancia en la que el Mandatario sostuvo que la iniciativa “no es solamente un proyecto de ley”, en una alusión al discurso que Kast pronunció recientemente en Bruselas.

“Cuando alguien habla de la batalla cultural o empieza a pelear contra los ismos, yo creo que lo importante acá es entender que esto es un cambio cultural”, afirmó Boric en la ceremonia.

Consultado por estas declaraciones, Arrau optó por restarle centralidad al debate ideológico y derivar la discusión a otros voceros del futuro gobierno. “Esos temas los responderán las personas encargadas de eso”, señaló inicialmente.

Sin embargo, el futuro titular del MOP planteó una visión distinta sobre el concepto de “batalla cultural”. “Yo lo único que le puedo decir es que también es una batalla cultural estar trabajando”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que “trabajar antes de asumir, llegar temprano a la oficina, en nuestro caso estar en regiones, viendo las obras que hay que hacer y conversando con los vecinos” es parte del enfoque que busca impulsar la próxima administración. “Desde la obra pública aportamos a esa batalla cultural de la responsabilidad de llegar a la hora y de hacer la pega como corresponde”, añadió.