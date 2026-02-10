PAÍS
Minvu rechaza acusaciones de estafa contra ministro Montes tras querella por megatoma de San Antonio
La cartera de Vivienda rechazó las acusaciones presentadas por pobladores del Cerro Centinela y aseguró que no existen elementos legales que configuren el delito denunciado.
Síntesis generada con OpenAI
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo rechazó las acusaciones de estafa formuladas en una querella presentada por pobladores de la megatoma de San Antonio contra el ministro Carlos Montes y otras autoridades. Desde la cartera aseguraron que ninguna acción judicial ha sido formalmente notificada y negaron que se configuren los elementos del delito. El Minvu defendió que las actuaciones se han ajustado a la legalidad y que el proyecto habitacional fue solicitado por las propias cooperativas. La querella se mantiene en el Juzgado de Garantía de San Antonio.Desarrollado por El Mostrador
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) negó las acusaciones de estafa contenidas en una querella presentada por pobladores de la megatoma del Cerro Centinela, en San Antonio, que apunta contra el ministro Carlos Montes y otras autoridades regionales. A través de una declaración pública, la cartera afirmó que las imputaciones carecen de sustento legal y defendió que todas las actuaciones se han realizado dentro del marco normativo vigente.
También te puede interesar: