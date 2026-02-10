Transición en Salud: Chomali alerta por ajuste presupuestario tras reunión con Aguilera

El encuentro tuvo lugar en dependencias del Ministerio de Salud y participaron autoridades del actual equipo ministerial, quienes realizaron una exposición general sobre el estado del sector. La presentación incluyó antecedentes relativos al presupuesto, así como a la dotación de personal, que supera los 200 mil funcionarios en los servicios de salud y más de 100 mil trabajadores en el ámbito de la atención primaria.

Durante la reunión, también se revisaron diversas materias prioritarias para la gestión sanitaria, entre ellas las listas de espera —con especial foco en patologías oncológicas—, los tiempos de atención, la salud mental, la planificación de la campaña de invierno, la implementación de la atención primaria universal, los proyectos legislativos actualmente en tramitación y la situación de normalización financiera del sector luego de la emergencia sanitaria.

La futura ministra calificó la cita como “muy tranquila y republicana” y destacó la entrega de abundante documentación para facilitar la continuidad del trabajo. Según explicó, desde este martes comenzarán las reuniones técnicas entre subsecretarios, jefes de división y departamentos, con el objetivo de que la nueva administración pueda iniciar funciones sin interrupciones.

Respecto de sus prioridades, Chomali señaló que el foco estará en los pacientes en lista de espera, especialmente en casos de cáncer. “Aunque se han reducido las personas que esperan atención, esa cifra sigue siendo un dolor para ellos y para nosotros. Vamos a priorizar la conexión con esos pacientes y darles una solución en el menor plazo posible”, afirmó.

Consultada por la posibilidad de decretar una alerta sanitaria durante los primeros 100 días de gestión, no lo descartó. “Estamos evaluando cuál será la estrategia. Si es necesario, lo vamos a hacer”, indicó.

Durante la reunión también se abordó la campaña de invierno, que comenzará el 1 de marzo. Según Chomali, las vacunas ya están compradas y en proceso de distribución, por lo que el próximo gobierno se incorporará a una estrategia ya en marcha.

Previo al encuentro, Aguilera valoró públicamente la designación de su sucesora, destacando su formación en salud pública como una señal de continuidad técnica en la conducción del Minsal. La bilateral entre ambas se suma a otras reuniones extensas de traspaso realizadas en carteras clave, en un febrero marcado por la transición entre administraciones.