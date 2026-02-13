Explosión eléctrica provocó corte de luz y evacuación de trabajadores de una planta en Macul

Una emergencia eléctrica obligó durante la mañana de este viernes a evacuar a cientos de trabajadores desde la planta Savory, perteneciente a Nestlé, ubicada en la comuna de Macul.

El incidente se produjo pasadas las 06:00 horas en el recinto emplazado en la intersección de Avenida Vicuña Mackenna con Monseñor Carlos Casanueva, cuando un tablero eléctrico presentó fuego, generando humo al interior de las instalaciones.

Ante la situación, la empresa activó sus protocolos de seguridad y procedió a una evacuación preventiva antes de la llegada de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, que concurrieron con dos carros al lugar.

El teniente primero de la Segunda Compañía de Ñuñoa, Sergio Reyes, explicó que “al llegar, el personal de la planta ya había efectuado la evacuación de su gente”. Agregó que “se encontraba un tablero eléctrico con fuego, y trabajamos en la extinción de esta emergencia. Hubo llamas, sí, las cuales fueron controladas a tiempo”.

Desde Nestlé señalaron que “se registró un corte de energía externo que activó de inmediato nuestros protocolos preventivos de seguridad. Como parte de estos procedimientos, se llevó a cabo una evacuación ordenada del personal para garantizar su bienestar”. Asimismo, indicaron que “todos nuestros colaboradores se encuentran seguros” y que trabajan “de manera coordinada con las autoridades y equipos especializados para realizar las revisiones correspondientes”.

No se reportaron personas lesionadas y, tras las labores de ventilación y control del fuego, los trabajadores pudieron retomar sus funciones. Sin embargo, algunos sectores de la planta quedaron momentáneamente sin suministro eléctrico mientras se realizaban trabajos para retirar el equipo dañado.

En el exterior, la emergencia también generó complicaciones en el tránsito, ya que varios semáforos de Avenida Vicuña Mackenna quedaron fuera de servicio producto del corte de energía. Las causas exactas del desperfecto eléctrico están siendo investigadas.