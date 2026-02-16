Sernageomin denuncia a Codelco en Fiscalía por irregularidades tras estallido en 2023 en El Teniente

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) decidió denunciar a Codelco ante la Fiscalía y la Contraloría General de la República luego de detectar contradicciones entre los datos operativos reales de la División El Teniente y los antecedentes técnicos entregados por la empresa tras el estallido de roca ocurrido en 2023. Esto cobra relevancia tras el accidente del 2025 que costó la vida a 6 operarios mineros.

La determinación se adoptó tras analizar la documentación que el propio directorio de la cuprífera reconoció haber revisado. Según el organismo, los antecedentes recibidos —remitidos dentro del plazo exigido— confirmaron “inconsistencias graves entre la realidad operativa de la mina y lo informado oficialmente a la autoridad”.

Este lunes, el director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca, sostuvo una reunión con altos ejecutivos de la estatal, donde notificó el inicio de una revisión exhaustiva y exigió la entrega íntegra de los datos brutos de monitoreo sísmico y geomecánico. El servicio advirtió que no aceptará únicamente informes procesados ni tolerará desviaciones en el flujo de datos, bajo apercibimiento de máximas sanciones legales.

La denuncia ante el Ministerio Público busca indagar la eventual comisión de delitos asociados al “ocultamiento o alteración de información técnica trascendental para la seguridad minera”. En paralelo, la acción ante Contraloría apunta a establecer posibles responsabilidades administrativas y verificar el cumplimiento de los principios de probidad y transparencia.

Sernageomin subrayó que la seguridad minera es “intransable” y que la colaboración técnica basada en información fidedigna es esencial para la operación de la industria.