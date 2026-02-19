Exfiscal de ProCultura afirma que renunció por “espionaje clandestino” en sus actividades laborales

El fiscal de Alta Complejidad de Antofagasta, Eduardo Ríos, afirmó que su renuncia al Ministerio Público se debió a un “patrón de persecución, aislamiento y hostigamiento” en su contra mientras encabezaba la indagatoria del caso ProCultura.

Ríos, quien hasta diciembre lideró junto al fiscal regional Juan Castro Bekios la arista vinculada al caso Convenios, señaló que enfrentó situaciones que, a su juicio, configuraron “espionaje clandestino en mis actividades laborales”, además de desautorizaciones y controles que calificó como poco transparentes.

En sus declaraciones —emitidas en T13 Radio— explicó que presentó su renuncia el lunes, luego de haber denunciado a su superior por maltrato laboral a fines del año pasado. Según detalló, experimentó “aislamiento en mi toma de decisiones, desautorización de decisiones, control poco transparente a través de mensajes, instrucciones contradictorias”, junto con “un silencio jerárquico que nunca entendí”.

El persecutor, que puso término a más de 20 años de trayectoria en la institución, indicó que conversaciones sostenidas con su equipo eran vertidas posteriormente en correos internos. Asimismo, afirmó que mientras estaba a cargo de la investigación se solicitó “bajo reserva a otra funcionaria que emitiera informes del caso ProCultura”.

Ríos señaló que no atribuye estas situaciones directamente a su gestión investigativa, aunque sostuvo que hasta ahora desconoce los motivos detrás de las conductas denunciadas.

En la entrevista también abordó el rechazo del desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago y las declaraciones del abogado Ciro Colombara, quien acusó a la Fiscalía de haber construido una “acusación falsa”. Frente a ello, Ríos respondió que “esa afirmación de que el Ministerio Público crea casos está absolutamente alejado con la legalidad y con los principios” que, a su juicio, han guiado el trabajo de fiscales y equipos que participaron en la causa.

Además, respaldó la labor desarrollada en la investigación que encabezó hasta diciembre, indicando que “el Ministerio Público con tres fiscalías regionales realizó un gran trabajo investigativo y de recopilación de antecedentes”.