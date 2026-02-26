Publicidad
Desalojo de la toma Dignidad entra en fase final: 100% de estructuras desarmadas y 40% en demolición PAÍS

Desalojo de la toma Dignidad entra en fase final: 100% de estructuras desarmadas y 40% en demolición

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El operativo se desarrolla con la coordinación del municipio, la Delegación Presidencial Metropolitana y el resguardo de Carabineros, con el objetivo de despejar el terreno catalogado como zona de lato riesgo por remoción en masa. Mientras que la remoción de escombros se extenderá hasta el viernes.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La Municipalidad de La Florida informó que el desalojo de la toma Dignidad alcanzó el 100% de las estructuras desarmadas y un 40% de avance en demolición. El operativo, en la Quebrada de Macul, dejó cinco detenidos y un funcionario lesionado. Las faenas de limpieza continuarán hasta el viernes y el terreno será destinado a un proyecto de parque. De 601 familias catastradas, 62 ya cuentan con subsidio de arriendo y se evalúan más beneficios. También se habilitó un albergue temporal y se rescataron 28 mascotas para adopción.
Desarrollado por El Mostrador

El desalojo de la toma Dignidad, en la Quebrada de Macul, entró a su fase final. La Municipalidad de La Florida entregó un balance de la segunda etapa del operativo e informó que el 100% de sus estructuras fueron desarmadas y un 40% de avance en el proceso de demolición. Las autoridades entregaron detalles sobre los traslados de las familias y delitos asociados a subarriendo y venta irregular de terrenos.

También te puede interesar:
Con barricadas e incidentes: comienza segunda fase del desalojo de la toma Dignidad en La Florida
Con barricadas e incidentes: comienza segunda fase del desalojo de la toma Dignidad en La Florida
Recurso de protección busca frenar desalojos en megatoma de San Antonio
Recurso de protección busca frenar desalojos en megatoma de San Antonio

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes,  aseguró que “ya desarmamos todas las viviendas que se encontraban en el lugar y hoy iniciamos la fase de remoción de escombros”. Añadió que, una vez concluidas las tareas de limpieza, el objetivo es dar continuidad a un proyecto de parque en el sector.

En conversación con radio Pauta, Reyes afirmó que “hoy día me da la impresión de que el clima, no es favorable a la aparición de una toma, el año 2019 era completamente distinto, además ha habido una serie de cambios normativos que nos permiten a nosotros, las autoridades, poder responder mucho más rápido”.

El municipio informó que 52 personas fueron derivadas a un albergue de emergencia por 72 horas, mientras que otras optaron por redes de apoyo familiares. De un total de 601 familias catastradas, el Serviu confirmó 62 subsidios de arriendo y evalúa la entrega de un centenar adicional, sujeto a informes sociales.

Según el alcalde, parte de los ocupantes no cumple con los requisitos para acceder a beneficios y se detectaron casos de subarriendo y venta irregular de terrenos,  “por tanto estamos hablando ya no sólo de incivilidades, sino directamente también de la comisión de delitos”, mencionó.

Durante las primeras horas del procedimiento se registraron incidentes, con barricadas y enfrentamientos que dejaron cinco detenidos y un funcionario municipal con una contusión. El coronel Ignacio Toledo, de la Prefectura Santiago Cordillera, comentó que el despliegue policial se mantendrá por tres días para resguardar la seguridad en la zona.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad