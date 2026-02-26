Publicidad
Subsecretario de Justicia por fuga de reos: “Tiene características inauditas, nunca antes vistas” PAÍS Agencia Uno (Referencial)

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Dos internos escaparon de la Ex Penitenciaría de Santiago vestidos como gendarmes. El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, confirmó lo sucedido, y Rubén Pérez, director nacional de Gendarmería, informó la remoción de funcionarios del penal.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, confirmó la fuga de dos internos desde la ex Penitenciaría de Santiago, quienes escaparon vestidos como gendarmes y lograron salir del recinto sin ser detectados. Tras un censo y revisión de cámaras se identificó a los prófugos, uno condenado a presidio perpetuo y otro a 16 años de cárcel. El Gobierno calificó el hecho como “inaudito”, anunció una intervención del penal y la entrega de antecedentes a la Fiscalía. En paralelo, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, informó la remoción de autoridades del recinto y el inicio de procesos disc
El gobierno, mediante el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, confirmó la fuga de dos reos desde la ex penitenciaría de Santiago, quienes lograron salir del recinto vesitdos como funcionarios de Gendarmería. La situación quedo al descubierto en la revisión de la población penal y la revisión de cámaras de seguridad, lo que derivó en una serie de medidas protocolares y el inicio de investigaciones internas.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, informó durante la madrugada que el hecho se detecto luego de revisar los registros del penal y realizar un conteo de internos. Según explicó, “se hizo un censo de la población penal, más de 6 mil internos para comprobar si efectivamente teníamos algún interno que no estuviera y que hubiera fugado”. Además, señaló que junto a la inteligencia penitenciaria revisaron los registros audiovisuales para determinar lo ocurrido.

Tras ese análisis, la autoridad indicó que el cruce de información permitió confirmar la fuga y señaló que “lo que podemos hacer son dos cosas: primero, confirmar que efectivamente tenemos la fuga de dos internos. Juan Abdón Flores Valenzuela, condenado precisamente a cadena perpetua, y Tomás González Quezada que está también condenado en este último caso a 16 años de presidio”.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ejecutivo, ambos internos habrían abandonado el recinto cerca del mediodía , tras hacerse pasar por funcionarios penitenciarios y salir por uno de los accesos del penal. Muñoz calificó  como la fuga como “inaudita” y afirmó que “es una fuga que tiene características inauditas, nunca antes vistas en los últimos tiempos en la penitenciaría, y que tiene que ver con una falta de control, con una coordinación, con una metodología en la que dos personas pudieron caracterizarse como gendarmes para luego salir por la puerta de la penitenciaría y fugarse”.

La autoridad también informó que el Ministerio de Justicia dispuso medidas inmediatas dentro del recinto. En ese contexto, explicó que equipos especiales fueron desplegados al interior del penal para revisar procedimientos y asegurar el cumplimiento de los protocolos, señalando que “van a seguir ahí hasta que tengamos claridad completa de que los protocolos operativos se están cumpliendo”.

Asimismo, confirmó que el ministro de Justicia sostendrá una reunión con el fiscal nacional subrogante para entregar todos los antecedentes recabados por Gendarmería, incluyendo información de inteligencia penitenciaria sobre la secuencia de hechos.

Muñoz también vinculó el episodio con la discusión legislativa sobre el rol de Gendarmería, señalando que la fuga evidencia debilidades estructurales. En ese sentido planteó que “llama la atención desde el punto de vista de su concentración temporal” y sostuvo que la situación refuerza la necesidad de avanzar en cambios institucionales, agregando que “la única manera de hacer integral el reconocimiento de Gendarmería como un pilar de la seguridad pública es entregarle recursos de inteligencia y operativos que permitan prevenir este tipo de hechos”.

En paralelo, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, anunció medidas disciplinarias tras la evasión. Entre ellas se encuentra la remoción del director regional metropolitano de la institución y el inicio del proceso de desvinculación de tres altos cargos del penal: el alcaide, el jefe operativo y el jefe de régimen interno.

 

