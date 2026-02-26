Subsecretario de Justicia por fuga de reos: “Tiene características inauditas, nunca antes vistas”

El gobierno, mediante el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, confirmó la fuga de dos reos desde la ex penitenciaría de Santiago, quienes lograron salir del recinto vesitdos como funcionarios de Gendarmería. La situación quedo al descubierto en la revisión de la población penal y la revisión de cámaras de seguridad, lo que derivó en una serie de medidas protocolares y el inicio de investigaciones internas.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, informó durante la madrugada que el hecho se detecto luego de revisar los registros del penal y realizar un conteo de internos. Según explicó, “se hizo un censo de la población penal, más de 6 mil internos para comprobar si efectivamente teníamos algún interno que no estuviera y que hubiera fugado”. Además, señaló que junto a la inteligencia penitenciaria revisaron los registros audiovisuales para determinar lo ocurrido.

Tras ese análisis, la autoridad indicó que el cruce de información permitió confirmar la fuga y señaló que “lo que podemos hacer son dos cosas: primero, confirmar que efectivamente tenemos la fuga de dos internos. Juan Abdón Flores Valenzuela, condenado precisamente a cadena perpetua, y Tomás González Quezada que está también condenado en este último caso a 16 años de presidio”.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ejecutivo, ambos internos habrían abandonado el recinto cerca del mediodía , tras hacerse pasar por funcionarios penitenciarios y salir por uno de los accesos del penal. Muñoz calificó como la fuga como “inaudita” y afirmó que “es una fuga que tiene características inauditas, nunca antes vistas en los últimos tiempos en la penitenciaría, y que tiene que ver con una falta de control, con una coordinación, con una metodología en la que dos personas pudieron caracterizarse como gendarmes para luego salir por la puerta de la penitenciaría y fugarse”.

