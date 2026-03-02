Grau por Imacec negativo de enero: “No debemos sobreinterpretarlo”

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió a la contracción de 0,1% del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) registrada en enero y llamó a interpretar el dato con cautela, señalando que responde en parte a factores de comparación estadística y calendario.

Tras conocerse el indicador informado por el Banco Central, el secretario de Estado señaló que “un Imacec que no se expande interanualmente, por supuesto que no nos deja contentos, pero no debemos sobreinterpretarlo”, apuntando a que la variación mensual desestacionalizada sigue siendo consistente con las proyecciones macroeconómicas del Gobierno.

En una declaración difundida por el Ministerio de Hacienda, Grau explicó que “en términos anualizados, un crecimiento de ese monto es equivalente a una velocidad cercana al 2,4% anual, que coincide con la predicción para el año completo que tenemos en el último Informe de Finanzas Públicas del Ministerio de Hacienda”, agregando que el comportamiento reciente de la actividad “se ve relativamente alineado con las expectativas del mercado, del Banco Central y también de nosotros en el Ministerio de Hacienda”.

El ministro también planteó que la base de comparación incidió en el resultado del indicador, recordando que “enero del 2025 es muy exigente como base de comparación, porque tuvimos choques positivos en comercio y recuperación de la demanda local que estaba atrasada en ese momento”.

A ello sumó factores asociados al calendario, indicando que “este enero del 2026 tuvo un día hábil menos que el mismo mes del año anterior”, lo que generó “un factor estacional calendario de 0,7% peor, y eso por supuesto que tuvo impacto en este Imacec que acabamos de conocer”.

Pese al resultado del primer mes del año, Grau sostuvo que existen señales positivas hacia adelante y destacó que la economía no minera se encuentra en niveles previos a la pandemia, lo que, según afirmó, “debiera continuar así en los próximos años”.

El ministro también destacó el rol de la inversión en la actividad económica, señalando que “esta es una de las áreas que está empezando a dar fruto, con una inversión creciendo al 7% en 2025, y en la que trabajamos mucho durante el Gobierno, y a la cual vamos a seguir apoyando constructivamente desde lo que nos toque hacer en el futuro”.